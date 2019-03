Secretaria de Energía se reunirá con empresarios y gobernador de Yucatán a fin de mes

Luego de meses de pedir una reunión con Rocío Nahle, la secretaria de Energía del gobierno mexicano, los empresarios e industriales yucatecos recibieron la noticia este miércoles de que la funcionaria visitará la entidad el 29 de marzo.

El gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, dio a conocer en la toma de protesta del nuevo consejo de la Canacintra que el lunes platicó con Nahle, quien reconoció que les "debe una visita, especialmente a los industriales de Yucatán".

El 29 de marzo vendrán representantes del Centro Nacional de Control del Gas Natural y de la Secretaría de Energía, con quienes harán una reunión privada el gobernador, los industriales y los empresarios para tratar el tema del gas natural y el de las tarifas eléctricas.

Las cámaras empresariales han buscado esta reunión debido a que continúa el problema de las tarifas eléctricas en la Península, que desde agosto del año pasado tuvieron un aumento del 66 por ciento en promedio para estos sectores, y que en algunos casos particulares, llegó a un incremento del 300 por ciento, por una nueva fórmula para calcular ese cobro, según han informado las cámaras empresariales.

El presidente de la Canaco, Michel Salum Francis, señaló que es una muy buena noticia y esperan que puedan tener por lo menos un compromiso lo más pronto posible. Agregó que van a trabajar en este tema y tendrán una postura fija para esa fecha.

Salum Francis también expresó que bajaron las afectaciones para los socios de la cámara en el mes de diciembre, pero no fue algo que pudiera compensar el abrupto cambio que hubo durante todo el 2018. Explicó que muchas empresas tuvieron que reestructurar y despedir personal, encomendar a parientes sus tiendas y buscar otro trabajo para poder mantener a sus familias.

Al igual que la Canacintra, optaron por apostarle a la energía solar, por lo que tuvieron un programa con el Instituto Nacional del Emprendedor con el que alrededor de 30 empresas, sobre todo del interior del estado, recibieron un financiamiento del instituto del 80 por ciento para instalar paneles solares.

Sin embargo, dijo que el problema "está generando una bola de nieve, algo está complicando mucho a toda la Península yucateca", pues incluso alcaldes le han pedido al gobernador apoyos para poder pagar las tarifas eléctricas de sus ayuntamientos.

Lo que buscan los empresarios es que las tarifas se homologuen con el Centro, Bajío o Norte y que puedan estar competitivos a nivel nacional; pues las tarifas son el primer o segundo costo más elevado para una industria.

"Si estamos con tarifas mucho más elevadas, aunque tengamos una situación geográfica privilegiada y tengamos seguridad, que es lo más importante, definitivamente nos deja afuera de la competencia con otros estados", acusó.

Añadió que la incertidumbre que se ha dado desde la entrada del nuevo gobierno federal, en donde también juega un papel el tema de las tarifas, han desacelerado el crecimiento que había estado experimentando el estado.

"Es algo muy importante que veníamos con un boom de crecimiento interesante, pues hoy por hoy sí se siente que el empresariado e incluso los capitales de inversión extranjeros pues como que están a la expectativa. No hay una certeza jurídica. Entonces de alguna manera, eso nos pone en desventaja. Necesitamos que haya claridad para que la inversión se pueda dar", comentó.

Concluyó que estas tarifas no son culpa del gobierno federal, pero la administración actual dijo que no iban a mover los precios de la gasolina y el viernes pasado subió un 4.7 por ciento y no han podido "oír una explicación válida que justifique el no gasolinazo que tanto tiempo estuvieron anunciando, así que necesitamos certidumbre".