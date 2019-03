¿Sabías que tu perro puede sufrir insolación? Cuídalo siguiendo estos consejos

El calor en la Península de Yucatán durante los siguientes siete meses, podría superar los 50 grados de sensación térmica, por lo que cuidar a tus perros es muy importante, pues así como las personas sufren de afectaciones por el calor intenso, los perros pueden llegar a padecer insolaciones, quemaduras solares hasta golpes de calor altamente peligrosos.

DogHero, la comunidad amante de los perros que brinda hospedaje para mascotas, recomienda 5 medidas para proteger a los cachorros durante las olas de calor.

1. Revisa que su agua esté siempre fresca. Los perros beben mucha agua durante esta época, por ello, es necesario comprobar de forma constante que el líquido no se haya evaporado o esté caliente. Se recomienda abastecer constantemente su bebedero y colocarlo en un lugar fresco y con sombra.

2. No lo expongas a cambios drásticos de temperatura. Los perros no poseen la capacidad de regular su temperatura a través del sudor, por tanto, se recomienda no acercarlos a ventiladores o aire acondicionado, pues esto podría ocasionar un choque térmico, lo más recomendable es, regular la temperatura ambiental del espacio de forma indirecta.

Cortesía: DogHero

3. Precaución a la hora de pasearlos. Muchos perritos disfrutan de sus horas de paseo, pero las altas temperaturas podrían llegar a quemar sus patas o su hocico. Por ello, se recomienda pasear cuando el sol es menos intenso, es decir, antes de las 10:00 am o después de las 17:00 horas. Pasear a la mascota en lugares con césped evitará daños en sus patitas, si esto no es posible, es importante medir la temperatura del asfalto con tu mano, si soportas más de 10 segundos tocando el piso podrás pasear con tu amigo; recuerda llevar agua para mantener a tu compañero hidratado.

4. Báñalo constantemente. Con las temperaturas tan altas es recomendable realizar baños frecuentes que refresquen a la mascota; el secado es un factor clave en la salud del cachorro, no hacerlo bien genera humedad que colabora a la proliferación de hongos, los cuales, a la larga se convierten en problemas dermatológicos en los perros. Si bañarlo es una opción compleja, se recomienda mojar su cabeza y tronco para bajar su temperatura.

5. Córtale el pelo. El esquilado debe llevarse a cabo si la raza de la mascota permite realizar un corte de pelo de no más de 2 a 3 centímetros. No es recomendable rasurarlo, ya que el pelo lo protege de las quemaduras solares, si la mascota es muy peluda, se recomienda cortar la región del vientre, de tal forma que, cuando el perro tenga contacto con el piso frío logre controlar su temperatura corporal. Debes considerar que los cachorros de piel blanca pueden requerir cuidados adicionales.

Es importante saber identificar cuando los canes están acalorados, por ejemplo, cuando su respiración es más rápida y su lengua está hacia afuera, sin tener alguna actividad física previa, cuando se acuesta en lugares donde el piso está frío con las patas traseras estiradas o se quedan más quietos de lo habitual, buscan lugares cubiertos o beben demasiada agua. Ante el menor indicio de malestar, no dudes en acudir al veterinario para brindarle la mejor atención posible a tu perro.