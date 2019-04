Retraso de programa de desarrollo en Cancún podría ahuyentar inversiones

Más de 4 mil comercializadores inmobiliarios son afectados por el retraso de siete meses en la publicación del Programa de Desarrollo Urbano (PDU) del municipio de Benito Juárez, acusaron empresarios.

María Taydé Favila Soriano, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Cancún, aceptó que la amenaza de fuga de capitales en Cancún “es real y está latente más que nunca”, sobre todo porque “la construcción de vivienda toca 37 de las 42 ramas económicas del país”.

“Hay desconfianza entre los inversionistas; en este momento de incertidumbre hay muchísimos proyectos detenidos en espera de certeza jurídica para iniciarse, pese a que el PDU cumple todos los requisitos de ley para ser publicado y entrar en vigor como debió pasar desde septiembre pasado”, destacó.

Asimismo, “el instrumento está trabajado con instituciones, colegios y academias y marcará el desarrollo hasta el año 2030, por lo que es necesario fortalecer el transporte público para que la movilidad sea menos motorizada; para ello el PDU promoverá inversiones privadas de espacios en lotes cercanos a las áreas comerciales”, recalcó.

En tanto, Miguel Ángel Lemus Mateos, vicepresidente de la AMPI, instó a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo a liberar el programa en litigio porque a la falta de certeza jurídica se suman problemas como la inseguridad, el tema del sargazo y la falta de recursos para promoción turística, lo que mantiene detenido el desarrollo de Cancún.

"Aquí lo más importante es el bien común; no es correcto que unos pocos detengan el avance económico y el desarrollo de una ciudad. El PDU está detenido por algunos inconformes que interpusieron recursos legales, lo que está frenando el bienestar de la ciudad; si el PDU tiene errores, se debe revisar y en su caso modificar, indicó el empresario", indicó.

El nuevo PDU justifica tres bases: lineamientos de planeación urbana y territorial; adecuación de planes de desarrollo urbano con la entrada en vigor de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y determinar la nueva actualización ante la pérdida de territorio con la división en 2015 entre Puerto Morelos y Cancún.

“De hecho, hay que hacer un nuevo PDU próximamente; los municipios tienen que hacerlo cada tres años, pero ese no tiene por qué seguir detenido. La propuesta concreta al Tribunal de Justicia Administrativa es que tomen su responsabilidad como nuestros representantes y se manifiesten de una vez por todas; confiamos en que el bien común debe prevalecer", comentó.

También puntualizó que miles de millones de pesos están detenidos en este momento; el ayuntamiento no está recaudando por licencias municipales ni remodelaciones y todo lo que recauda Desarrollo Urbano porque la gente no sabe si apegarse al plan director actual o al que está sub júdice (en juicio): no hay certeza ni seguridad.

“Está parado todo: hoteles, hospitales, centros comerciales, colegios, vivienda, clubes deportivos, está parado todo proyecto nuevo”, agregó.

El documento debió publicarse el septiembre pasado, con el cambio de gobierno, pero su falta mantiene en riesgo miles de millones pesos en inversiones que podrían cancelarse por la incertidumbre y falta de certeza jurídica; este busca generar proyectos mixtos para la zona urbana, con corredores para vialidades principales; aún sin embargo, se espera la resolución de los magistrados.