Retrasan apertura de casillas en Quintana Roo por lluvias y desinterés ciudadano

El desinterés ciudadano por participar en el proceso electoral, que se vio desde las campañas políticas, se reflejó esta mañana en la inasistencia de funcionarios de casilla, lo que demoró la apertura a tiempo de las casillas.

Además, en el sur, las condiciones climatológicas obstaculizó la instalación de las casillas, como en la ciudad de Chetumal, que desde temprana hora resiente fuertes lluvias.

La consejera presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) Mayra San Román Carrillo Medina, indicó que en este proceso electoral se elegirá a los integrantes de la XVI Legislatura, 15 diputaciones de mayoría relativa y 10 de representación proporcional.

Para recibir la votación se programó la instalación de 2 mil 12 casillas, en las que se elegirá entre 188 candidatos, de los cuales 85 son varones y 103 mujeres. En la elección participan 10 partidos, tres con registro local y 7 nacionales, además de candidatos independientes en los Distritos XI, XIV y XV.

Alrededor de las 7:00 horas, los 15 distritos electorales se declararan en Sesión Permanente ante el inicio de la jornada, a fin de estar pendientes de las incidencias y de la recepción de la paquetería.

Las proyecciones son que el porcentaje de votación de este día sea de poco más del 40 por ciento de la lista nominal, integrada por cerca de 1.3 millones de quintanarroenses.

En Cancún, de acuerdo con reportes preliminares, la mayoría de las casillas no pudieron empezar a recibir votantes a la hora programada por no contar con funcionarios. Se calcula que, por ejemplo, al menos el 90 por ciento de las casillas instaladas en el Distrito IX no abrieron sino hasta después de una o dos horas, lo que causó molestias entre los votantes que desde muy temprano salieron a ejercer su voto.

En Cozumel, a temprana hora los ciudadanos acudieron a las casillas para emitir su voto. Sin embargo, por renuncias de última hora e inasistencia de funcionarios, la apertura se retrasó en la mayoría de las casillas. Eso causó molestia entre los ciudadanos que desde temprano formaron fila para emitir su voto, principalmente trabajadores que cuentan con poco tiempo para sufragar antes de regresar a sus centros de trabajo.

Personas de la tercera edad indicaron también que acuden a temprana hora a las casillas para evitar el calor y el intenso sol, pero se encontraron con que las casillas no estaban instaladas.

En José María Morelos también se reportaron retrasos en la apertura de casillas y en algunos casos confusión entre los ciudadanos sobre el Distrito al que pertenecen, si al XII o XIII.

La mañana lluviosa en José María Morelos pareció disminuir el ánimo de los ciudadanos por estas elecciones.