Requerimos 80 mdp cada mes para combatir el sargazo: SEMA de Quintana Roo

Quintana Roo requiere 80 millones de pesos mensuales para la atención integral del sargazo, de acuerdo con Alfredo Arellano Guillermo, titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA).

Previo a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, y ante los señalamientos de que nunca se habían dispuesto sitios para el depósito del alga, el funcionario aseguró que se destinaron sitios donde la afectación será mínima, aunque aceptó que no hubo recursos para acondicionarlos.

“Estamos conscientes de que hubo gente que no llevó el sargazo a esos sitios y que lo tiró donde pudo o donde quiso. La idea es concienciar a toda la gente que está colaborando con el traslado. No hay geomembranas, lo que se está haciendo este año es, en donde haya recursos, habilitar, en donde no, se estará haciendo un composteo para evitar la lixiviación del subsuelo”, expresó

Reconoció que los tiraderos clandestinos de sargazo en los diferentes municipios representan un riesgo ambiental, pero aseguró que lo que se está haciendo con el que se extrae de la línea de costa, es extenderlo en esos lugares para que se seque más rápido y produzca menos lixiviados.

Comentó que actualmente se combate a la macroalga desde dos frentes: la Secretaría de Marina, en altamar, y los municipios y los hoteleros desde tierra, y deslindó a las autoridades locales en cuanto a la intervención de maquinaria que no cumple lineamientos ambientales para intervenir en las playas, al señalar que la responsabilidad es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

En relación con los recursos que se requieren para combatir la problemática, Arellano Guillermo indicó que el monto es muy alto y que se analiza la suma que podrían aportar los tres órdenes de gobierno y la iniciativa privada, e indicó que se requieren recursos para embarcaciones y barreras, y la limpieza de 50 kilómetros de playas.

En cuanto a las barreras que actualmente hay frente a las playas de la zona norte, el titular de la SEMA indicó que el municipio de Puerto Morelos realizó una licitación pública y las demás son esfuerzos particulares de dueños de hoteles, tanto en Cancún como en Playa del Carmen y Tulum, y refirió que aún se está en los trámites administrativos para la colocación de vallas en 30 kilómetros lineales frente a la costa.

El funcionario también dijo que está confirmada la asistencia de representantes de 11 de 19 países e islas del Caribe y Centroamérica a la cumbre regional sobre el tema el próximo 27 de junio.