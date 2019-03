¿Quieres comprar una casa nueva en Mérida? Este es el precio

El precio promedio de las viviendas nuevas en Mérida oscila entre 500 mil y 700 mil pesos por espacio habitacional en la Feria de Vivienda Yucatán 2019, siendo el precio más bajo en la parte sur de la ciudad desde 300 mil pesos, según se observó en un recorrido realizado por El Financiero.

Lizbeth Lagos, esposa y madre de dos hijos, habita en el poniente de la ciudad y acudió a la Feria de Vivienda Yucatán con su familia para conocer las opciones para vivir en el norte, área donde afirmó que las casas están muy caras.

"Me gustaría que los espacios fueran más amplios porque las casas que ahorita estamos viendo tienen los espacios muy reducidos y que los precios fueran más accesibles", comentó Lagos, agregando que se quiere ir al norte por pura comodidad.

Las opciones, dependiendo de cada stand, aceptaban créditos Infonavit, bancario o contado. En este contexto, Silvia González, en compañía de su esposo, comentó que el crédito de él no es mucho, por lo que una casa "donde sea" y "que lo valga" era lo adecuado para ellos.

Si las casas no están bien construidas, "no es justo porque uno está invirtiendo a futuro para dejarle también a sus hijos; el dinero se estaría tirando", compartió González, enfatizando en que compraría una casa para no seguir invirtiendo o reparando.

Por otra parte, Alejandro Mora, proveniente de Tabasco, buscaba una casa entre el poniente y el norte de Mérida.

"Los precios están bastante accesibles y hay muy buena oferta; buscamos privadas, sobre todo, por la seguridad", comentó Mora, recalcando la inseguridad que conlleva el crecimiento de la ciudad. "La gente que vive acá lo sabe y las personas que venimos de fuera nos estamos dando cuenta, de que Mérida es tranquila, segura y un buen lugar para vivir", subrayó.

En contraste, González, mientras su esposo se encontraba informándose en un stand, aseguró que el crecimiento que ha tenido la ciudad está muy bien, "pero que sean casas que estén bien cimentadas y construidas; si vas a invertir, que sea algo seguro", dijo como mensaje a las autoridades.