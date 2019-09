¿Puede Mérida salvar la Paz? Sí, pero primero los árboles

Lo que vinieron a decir a México el expresidente de Colombia Juan Manuel Santos y la inconfundible guatemalteca Rigoberta Menchú es que si la gente quiere salvar la paz, antes debe salvar los árboles.

Este jueves, durante el discurso inaugural de The World Summit of the Nobel Peace Laureates en su edición 17 —cumbre que reúne esta semana en Yucatán a los laureados con ese reconocimiento— el mensaje de estos dos condecorados se vinculó directamente con la naturaleza.

Santos no perdió el tiempo, su país natal convive directamente con el oxígeno que provee la Amazonia y no puede obviar su responsabilidad de defender los intereses de su gente que no son muy distintos a los del resto de los habitantes del mundo.

Sin mencionarlo por su nombre, en su mensaje el exmandatario colombiano dejó en claro la irresponsabilidad del presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien lejos de atacar inicialmente los fuegos que consumieron este año la flora y fauna de la mayor reserva del mundo, se fue encima de sus críticos.

Menchú hizo lo propio convenciendo a la audiencia de la necesidad de cuidar las fuentes de vida en ánimo de evitar confrontaciones humanas. Eso, advirtió, es indispensable para cuidar la paz. Ella está al tanto como pocos del levantamiento de comunidades indígenas de Sudamérica para defender los recursos naturales del planeta.

Santos amplió su discurso y puso como ejemplo el modo en que su país alcanzó la paz gracias a la generalización de los servicios de salud y el desarrollo económico que creó actividades para los más jóvenes, que antes solo tuvieron como opción el narco o la guerrilla.

El gobernador Mauricio Vila Dosal y el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvieron cerca para recibir los mensajes de ambos líderes sociales.

El primero compartió estrado con ellos y con Leymah Gbowee, una activista de Liberia, quien en su presencia exigió al público demandar resultados al jefe del Ejecutivo yucateco, pero también al resto de los gobernantes. El riesgo de no hacerlo es muy alto, advirtió Gbowee.

“Todos en este estrado y más, decidieron hacer algo impensable porque algo no funcionaba a su alrededor, es tiempo de que la gente se levante, que se levante en contra de sistemas sociales que no están trabajando para ustedes”.

“Tienen que decidir volverse locos, cada uno de nosotros en este escenario tenemos algún tipo de locura, una locura que nos motivó a hacer un cambio”, arengó la activista liberiana a los presentes.

A manera de respuesta, el gobernador yucateco publicó más tarde en su cuenta de Twitter lo que dijo al mediodía en el evento: “La paz se construye con acciones pequeñas que sumadas generan grandes cambios”.

La Paz se construye con acciones pequeñas que sumadas generan los grandes cambios. Por eso, junto a los premios Nobel, expuse en el foro “Deja Tu huella por el Desarrollo Social y Económico” las acciones que estamos realizando... (1/2) pic.twitter.com/ZFvxjym4Ny — Mauricio Vila (@MauVila) September 19, 2019

López Obrador no estuvo temprano en la sede, el Centro Internacional de Congresos de Yucatán, pero pudo escuchar después.

Su reunión con los laureados con el premio Nobel ocurrió durante la noche en una cena privada en una hacienda a la que estuvieron convocados presuntamente todos ellos, contando a Lech Walesa, el histórico líder sindical polaco que ganó la presea en 1983.

El llamado al encuentro nocturno fue también para líderes empresariales como Jorge Cruz, de grupo Logra; Claudio Freixes, de la productora de carne Kekén, perteneciente a Grupo Kuo y Aldo Alarcón, de ADO, de acuerdo con fuentes que acudieron a ese encuentro.