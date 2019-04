Francisco Torres Rivas se proclama dirigente del PRI de Yucatán

El ganador de las elecciones internas dle PRI para la dirigencia estatal es Francisco Torres Rivas, según anunció él mismo esta mañana en conferencia de prensa, en donde informó que venció con una diferencia de 685 votos.

La Comisión de Procesos Internos del partido tricolor señaló en un comunicado que sólo se había contado el 81 por ciento y aún no se podía hablar de un ganador consolidado, aunque sus resultados preliminares arrojaron que la fórmula de Diego Lugo Interián y Raymunda Che Pech obtuvo 9 mil 754 votos a favor, y la de Torres Rivas con Lilia Frías Castillo tuvo 11 mil 622.

Sin embargo, Torres Rivas manifestó que él tiene las copias del 100 por ciento de los votos y los resultados son 14 mil 89 votos a su favor y 13 mil 404 a favor de su contrincante, con lo que obtuvo el triunfo en 55 municipios.

Estos resultados se obtuvieron luego de una jornada con problemas en el padrón, pues militantes no pudieron ejercer su voto por no estar en el padrón. Felipe Cervera Hernández, presidente del Congreso local, fue uno de los que no pudo votar.

"Panchito" Torres expresó que entiende que hubo problemas de organización, pocas casillas pues fueron 105 en el interior del estado y seis en Mérida, poco presupuesto y sólo un mes de campaña; pero al ser la primera elección abierta a todo el padrón de militantes, el resultado fue favorable y ahora deben pasar la página y trabajar.

En cuanto a sus próximos actos como presidente estatal del PRI, resaltó la importancia de organizar al padrón de priistas y que apoyarán de manera ordenada a los extrabajadores del gobierno estatal que fueron despedidos.