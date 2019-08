Pesca de pulpo en Yucatán 'lanza la red' con bajas expectativas por pesca furtiva

La pesca de pulpo en Yucatán, que representa cerca de dos terceras partes de la captura nacional de esa especie según Sagarpa, podría no llegar a su cuota esta temporada que arranca este 1 de agosto, amenazada por la caza furtiva, de acuerdo con el presidente de la delegación de esta entidad de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canaipesca), Enrique Salvador Sánchez Sánchez.

"Desgraciadamente no sabemos cómo vamos a arrancar. ¿Por qué? Porque ha habido tanto furtivismo que no sabemos si ahorita que empecemos va a haber el producto o no va a haber el producto. Es la única pesca sustentable (y) al no tener una regulación, al no tener una inspección como debe ser, obviamente vamos a tener problemas en el futuro y puede ser este mismo año".

El presidente de la cámara señaló que "sí hay preocupación" y aunque el año pasado tuvieron 35 mil toneladas, 15 mil más de lo esperado en la cuota, no ven con buenos ojos este 2019 debido a la actividad furtiva, que según relató, se ha salido de control.

"El furtivismo este año fue tan alto, desde el año pasado de hecho, fue tan alto que es el primer año que vemos que el estado se descontrola completamente en todas las pesquerías, porque no hay cuidado, no hay inspección, no hay un ordenamiento".

El 15 de diciembre de 2018 concluyó el periodo para pescar el molusco, pero se continuó haciendo de manera ilegal, por lo que existe una preocupación, acusó.

Otra de las razones para la preocupación del sector por esta temporada es que este año se tuvo un decremento del 30 por ciento en la pesca de langosta a comparación con el 2018, según Sánchez Sánchez. Esto también se lo atribuyen a la pesca furtiva.

Para este año, la captura de especies como mero y langosta han registrado caídas por encima del 50 por ciento, lo que genera dudas en todo el ramo pesquero.

La cuota para la temporada de pulpo es de 20 mil toneladas y, de acuerdo con la Canaipesca, el precio será más justo, luego de que el año pasado se haya disparado el costo de este producto.

Sin embargo, Sánchez Sánchez expresó que el motivo de que se volviera a formar esta cámara en el estado es que los pescadores han sido afectados de manera negativa en los últimos tres sexenios.

Los problemas que observan en la pesca son el crecimiento exagerado de embarcaciones y plantas industriales, que la captura de pepino de mar desorganizó de manera significativa la actividad local, la falta de inspectores y la mala organización entre el gobierno estatal y federal.

Por tales motivos, los aproximadamente 100 socios buscarán que se ordene la pesca a nivel local y se tenga como meta repoblar especies como el mero.

La captura del pulpo en Yucatán fluctúa año con año. En el periodo 2004-2010 se observa una alternancia entre bajos (2005, 2008) y altos (2004, 2006, 2009) niveles de captura con un máximo de 20 toneladas en 2006, según el acuerdo por el que se da a conocer el Plan de Manejo Pesquero de Pulpo del 2014.

Mientras que de 2011 a 2013, la captura fue de entre 14 y 19 toneladas, y de 2015 a 2017 el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera registra que se capturaron entre 22 y 27 toneladas año con año.

En ese periodo, 2016 presentó el resultado más alto, con 27 mil 780 toneladas. En 2017 fueron 25 mil 121 y de acuerdo con el presidente de la Canaipesca, 2018 fue un año récord con 35 mil toneladas.