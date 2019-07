Pemex ya no abastecerá de gas natural a la Península de Yucatán; este es el nuevo plan de la CFE

El abasto de gas natural a la Península de Yucatán ya no se realizará a través de un swap (intercambio) con Pemex a través del ducto de Tuxpan como había informado la Secretaría de Energía (Sener) y el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) sino será por una compra consolidada de Gas Natural Licuado (GNL), indicó Miguel Reyes Hernández, director de CFE Energía.

"Inicialmente nosotros habíamos planteado un swap pero ante las situaciones que tanto la empresa Pemex como la CFE enfrentan, lo que hemos decidido es que más bien enfrentarlo o plantearlo de otra forma junto con Cenagas en una alianza amplía a través de una compra consolidada que le permita a Pemex como a CFE sus problemas en particular el problema de la Península", señaló Reyes Hernández en conferencia de prensa.

Originalmente la Sener y Cenagas manifestaron que a partir del 15 de julio, Pemex surtiría a la Península de Yucatán con 240 millones de pies cúbicos (MMpcd) de gas natural; sin embargo, la CFE anunció que ya no se seguiría con este plan.

El director de CFE Energía explicó que el gas no podía llegar directamente a través de ese gasoducto por la falta de presión, por lo que se optó por realizar nuevamente negociaciones con Pemex y Cenagas para analizar otras opciones.

"No podía llegar gas directamente del gasoducto marino porque no hay la presión suficiente y se requerían cierta ingeniería para ello, incluyendo unas compresoras y las necesidades de Pemex por el momento no estaban sobre el swap; por lo que ese swap no está bajo la mesa sino amplia negociación con Pemex y Cenagas para llevar ese gas a Península y que Pemex resuelva sus problemáticas", comentó.

Además dijo que se necesitan aproximadamente 310 millones de pies cúbicos para las plantas de la región y solamente están llegando entre 60 y 80 millones de pies cúbicos.

"Necesitamos tener a máxima capacidad a la Península de Yucatán y además estamos buscando medidas adicionales o formas adicionales de llevar gas a Península de tal manera que en los próximos meses tengamos resuelto el problema de Península como lo ha planteado el presidente", agregó.

El funcionario explicó que la adquisición de GNL será exclusivamente para el uso de la CFE y su principal destino será la Península de Yucatán que es la región que carece de mayor infraestructura de este tipo.

"Sobre la parte del GNL solo será para CFE para la Península de Yucatán en principio porque es al lugar dónde no tenemos infraestructura", puntualizó, aunque no detallaron cómo llegará el gas a la zona.