Patty García, la voz tabasqueña que dibuja sonidos con colores de jazz

Patty García, con su cuarteto Jazz y Bossanova, a través de su música, busca tocar el alma del público con las variantes del género, como el soul y el blues, además de la música brasileña.

En Tabasco es una de las pocas cantantes que cultiva el jazz. Como ella misma señala, se trata de un estilo de música estrictamente elaborada en el que a través de la improvisación nada está escrito y resulta emocionante porque una interpretación siempre es diferente.

Para celebrar el Día Internacional del Jazz que se conmemora el 30 de abril, Patty García, Jazz y Bossanova ya tienen listo el concierto Perfume que se llevará a cabo el sábado 4 de mayo en el Centro Cultural Amistad en Villahermosa.

La cantante de 31 años recordó que en sus inicios se interesó por el rock, hasta que conoció el jazz de la mano de grandes exponentes como Marcus Miller y Bobby McFerrin.

“Pareciera tan sencillo el poder improvisar, sin embargo, cada improvisación está planeada, y al final cada improvisación nunca va a ser igual, en cada presentación siempre pasa algo distinto”, pues en estos fragmentos, añadió, “aunque ya se sepa cómo está estructurado, al final ahí cada uno saca su esencia, lo que es y lo que sienten en ese momento”.

Aunque en la improvisación “nada está escrito, sí está basada en principios, en reglas, todo está bien planeado y estructurado y lo más emocionante es que cada vez va a ser diferente”.

A la par de su carrera con el cuarteto, se dedica a la docencia e imparte talleres de canto y técnica vocal en secundarias, preparatorias y universidad e incluso en la tarde-noche, a gente que canta en las iglesias.

Actualmente, dijo, hay más jazz en Tabasco pero la gente no va a esos conciertos “no porque no les guste, sino porque no lo conocen”, por ello, los recitales de Patty García son didácticos y explica al público que el jazz habla de libertad, con un panorama histórico sobre los esclavos negros que en Estados Unidos empezaron con los cantos blues en anhelo de libertad.

Por ello, en 2017 organizó el Festival Internacional de Jazz de Villahermosa que en su primera edición se celebró con tres días de conciertos y que resultaron autosustentables.

Estándares de jazz, blues, música brasileña y hasta boleros, forman parte de su repertorio y en el concierto que ofrecerá en mayo, el público podrá disfrutar de algunos temas de Notas del corazón, además de covers y composiciones nuevas.