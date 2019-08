Pat Boy, el rapero maya 100% mexicano

"Campesinos que nacieron siendo mexicanos, orgullosamente mayas", canta Jesús Pat Chablé, o como se hace llamar Pat Boy. "Dirigiéndose a la milpa", continúa la canción, "gente que ama la tierra y nadie los domina".

La pieza se llama "Vidas mayas", su primera canción en esa lengua, escrita en 2009.

El rapero originario de la comunidad de José María Pino Suárez, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, explica en sus canciones las actividades de la población maya.

A los 13 años comenzó a hacer música y utilizar el rap como vía para expresarse en su lengua materna, siguiendo los pasos de su hermano mayor, quien grababa videos de este género musical con su celular inspirado en bandas como Control Machete y Kinto Sol.

Las reproducciones de sus videos en la red social YouTube han llegado a más de 190 mil vistas y su canal, a más de 200 mil suscripciones.

Hoy, con 27 años, Pat Boy es autor de canciones como Sangre Maya y Mi Primer Paso/In Yáax Xinbaal, canciones que en sus videos muestran las vivencias del pueblo maya y sus tradiciones. Sin embargo, eso también le ha traído críticas de su propia comunidad.

"Siempre hay críticas por nuestra vestimenta y hasta porque hacemos rap y no música tradicional de nuestra comunidad. Tenemos música tradicional en Quintana Roo que es el mayapax, no cualquiera lo puede tocar o difundir porque es más religioso. Alguna vez intenté rapear sobre la música mayapax y lo quitaron de la radio porque a muchos no les agradó ese tipo de fusión", relató en una entrevista con la Secretaría de Cultura.

Destacó que las radios comunitarias facilitan la difusión de su música, aunque preferirían poder contar con espacios más grandes como festivales. Además, consideró que su recepción en comunidades mayas de la Península ha sido positiva, aunque no así en la ciudad.

"Mayormente las comunidades aceptan muy bien mi música porque la gente la entiende; los niños, jóvenes, las abuelas, varias personas se acercan para decirme que les gustó mucho mi letra, que se identifican. En la ciudad es más complicado, solo algunas personas que tienen conocimiento sobre los temas que hablamos nos felicitan, pero la mayoría de la gente no entiende".

En apoyo a sus seguidores, Pat Boy creó el sello ADN MAYA, con el que se produjo un disco en 2017 con piezas en maya y algunas bilingües, y actualmente se trabaja en su segunda convocatoria.

"En mis presentaciones se acercaban muchos chavos, me entregaban sus canciones, discos y me pedían que los apoyara. Después de escuchar su música, vi que había varios muy buenos, de ahí nace la idea abrir una página de Facebook y empezamos a hacer videos de los chavos con el celular, los subimos", relata.

También aprovecha la música como una oportunidad para ser ejemplo de otros jóvenes, pues en sus palabras, se rompe con la rutina del rap más comercial que suele hablar sobre la calle y las drogas.

"Es (...) hacer un rap más positivo me motiva a seguir adelante porque sé que hay gente que nos sigue, que nos escucha y cada día son más".