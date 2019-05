Palacio municipal de Villahermosa está a la venta por 500 mdp

El palacio municipal de Centro, donde está Villahermosa, la capital tabasqueña, está en venta.

El alcalde, Evaristo Hernández Cruz, informó que venderá el edificio del ayuntamiento de Centro por 500 millones de pesos para construir un centro administrativo en "Ciudad Esmeralda", al oriente de la ciudad, una zona que fue impulsada por el exgobernador Andrés Granier Melo, del PRI, partido al que antes perteneció el edil.

La nueva sede se encuentra a casi 2o kilómetros de distancia de la actual ayuntamiento, cerca del residencial de Altozano y a un costado del aeropuerto.

El inmueble será vendido por 500 millones de pesos para construir un centro administrativo, según anunció el alcalde morenista.

La nueva sede cuenta con una donación de la familia Lastra Guajardo por 68 hectáreas y su construcción tendría un costo de 400 millones de pesos, más la implementación de un nuevo sistema de transporte, lo que generaría gastos por alrededor de mil millones de pesos adicionales.

El alcalde aseguró que contará con apoyo de la iniciativa privada y que no está haciendo negocios a partir de la alianza para la donación del terreno.

Según Hernández Cruz, la venta del edificio actual del ayuntamiento es porque presenta daños en su estructura que no permiten que se pueda ocupar en su totalidad, y que los 6 mil burócratas del municipio ya rebasaron la capacidad de las oficinas, por lo que se han estado arrendando espacios en otros edificios lo que ha costado millones de pesos en renta. Sin embargo, hasta ahora no ha presentado estudios que sustenten sus argumentos.

En los terrenos actuales donde están el Palacio Municipal y la Plaza de la Revolución, se planea establecer un centro comercial que sea una ampliación de Galerías Tabasco 2000, así como también la construcción de un hotel.

El alcalde también propone desarrollar la zona del aeropuerto, ampliar avenidas y crear un nuevo transporte público.

"Lo platiqué un día con el gobernador sobre las propuestas. Pienso que debe ser sobre el Aeropuerto, y que aprovechemos que tenemos un presidente tabasqueño, y desarrollemos esta zona. La petición es que se amplíe a ocho carriles, sí hay espacio, hay forma de trabajarlo. Todo va a ser costoso siempre, pero es importante y es viable. Se están proyectando avenidas de 50 metros de amplio, donde se pueda transitar bien, y se va a tener un desarrollo bien planeado".

El presidente municipal habló de la posibilidad de un nuevo transporte público llamado Tramex, que consta de trenes eléctricos, y cuya empresa realizaría la mitad de la inversión para que los trabajos inicien este mismo año. Explicó que la implementación de un tren rápido costaría cerca de mil millones de pesos.

“Hablamos de un sistema de transporte multimodal sustentable, se llama Tramex la empresa que propone construir un tren eléctrico, un tren rápido".

Por último, anunció también que se privatizará el servicio de agua potable para 300 mil personas, con el fin de obtener los 12 mil millones de pesos necesarios para cambiar la red de tuberías del municipio.

"Con 87 centavos que cuesta el metro cúbico de agua, no podemos tener el servicio de calidad que merecemos. Yo he estado tocando el tema delicado de aumentar el costo al agua. Si después no puedo ir a un cargo más de elección popular, voy a tener la satisfacción de que se hizo lo que se tenía que hacer".

Justificó que sin concesionar el agua a un particular, no logrará cambiar todas las tuberías de agua potable e introducir drenaje pluvial y sanitario donde haga falta, por lo que se debe buscar quien invierta ese dinero.