Nueva planta eléctrica en Yucatán, 'en veremos'

La construcción de una nueva planta de generación de energía eléctrica en la Península de Yucatán no es un hecho, declaró el subsecretario de Hidrocarburos, Miguel Ángel Maciel Torres, en su visita al corte de listón de la Litoteca Nacional de Hidrocarburos en Yucatán.

"La planta está en evaluación, no es un hecho. Si no se justifica con la demanda no se hace la planta, si se justifica con la demanda se hace una tercera planta", afirmó el funcionario.

Maciel Torres detalló que lo primero que hay que hacer es surtir de gas a las dos plantas instaladas en la Península para atender la necesidad eléctrica y que la instalación de una tercera depende del censo del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) sobre el crecimiento de la demanda en la región.

El sábado pasado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció la construcción de una nueva planta de generación de energía eléctrica en la Península de Yucatán para solucionar el problema de los 'apagones' en la región.

En cuanto al comunicado enviado por la Secretaría de Energía (Sener) en conjunto con el Cenagas, que señala que se incrementará el flujo de gas natural a la Península para el 15 de julio, el funcionario consideró que no es seguro si se dará un abastecimiento del 100 por ciento del energético.

"Estamos hablando de más o menos un mes, es un tema de operación. La fecha no se puede comprometer, yo creo que tenemos que ser muy claros en cuanto empiece a verse lo del empaque. Si no hubiera fugas en ningún punto del sistema, porque la red de ductos es un sistema, si no hubiera fallas ni fugas podría mantenerse la fecha", manifestó.

Aclaró que aunque el ducto marino de Estados Unidos a Tuxpan ya se terminó, requiere que la estación de compresión de Cempoala empiece a trabajar, pues es la que empuja físicamente el gas hacia el sur. Explicó que hasta que no entre en operación, que debe ser en los próximos días, empezarán a empacar, es decir que el ducto se empezará a llenar de gas a cierta presión.