No hay interés del Gobierno federal en el sector energético: Coparmex Yucatán

La actual administración federal no ha mostrado señales de interés en el sector energético señaló el presidente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) en Yucatán, José Antonio Loret de Mola Gómory.

“Esta administración federal no ha mandado señales claras a la iniciativa privada y al sector energético en particular para que las inversiones se realicen en tiempo y forma”, recalcó.

Al ser abordado por los medios de comunicación antes de la toma de protesta de la mesa directiva de la Asociación de Maquiladoras de Exportación de Yucatán, el dirigente empresarial indicó que existe una posibilidad de que se paralicen obras del sector energético por la falta de certeza jurídica de la actual administración.

“Hay una gran posibilidad que no se realicen muchos proyectos energéticos si no hay certeza jurídica y si el Gobierno federal no cumple los contratos y no respeta el estado de derecho y le da marcha atrás a la reforma energética”, comentó.

Loret de Mola Gómory señaló que si se cancela el proyecto de Cempoala se verían afectadas las empresas yucatecas, porque se incrementaría el costo de las tarifas eléctricas en la zona.

“Hay algunos ductos que es parte de la problemática de abasto de algunas regiones en el país, está un tramo de un ducto que desviaría gas hacia la península, que es el proyecto de Cempoala (...) estamos viendo cómo se está importando menos, de esta produciendo menos, en fin, toda la industria en su conjunto”, puntualizó.

También pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que de certeza a las inversiones que llegan al país.

“Hemos hecho desde las organizaciones empresariales un llamado muy claro al Gobierno federal para que dé certidumbre y a pesar de qué hay en algunos momentos señales favorables después vienen señales encontradas y no estamos todavía en un escenario de un rumbo definido”, agregó.