Nidos de Yucatán 'dan a luz' a más de 11 mil tortugas al año

Mérida.- Más de 11 mil 340 crías de diversas variedades de tortugas marinas nacen al año en costas de Yucatán.

Los puntos de arribo más importantes son Sisal donde hay 16 nidos in situ y tres nidos en corral, Telchac tiene 55 nidos in situ y uno en corral y en Dzilam de Bravo protegen seis nidos in situ, aunque también se despliegan acciones en otros puntos de la costa.

Se calcula que por cada nido hay 140 huevos o sea que al menos unos 11 mil 340 huevos se depositan al año y están bajo vigilancia y cuidado de las autoridades estatales de manera muy coordinada con organizaciones de voluntarios.

Entre estas organizaciones destacan el Club de la tortuga Telchac puerto y Aak Kux kin que trabajan en Progreso y que ayudan en los sitios a vigilar que el proceso de anidación se dé de manera correcta.

De acuerdo con información de Notimex, en el municipio de Hunucmá en la localidad de Sisal, que pertenece a la Reserva Estatal El Palma, se protege principalmente la tortuga carey (Eretmochelys imbricata), donde se recorren y vigilan 40 kilómetros de playa.

En la parte centro de la costa, en el municipio de Telchac Puerto, se cuidan 35 kilómetros de costa. En estas playas anidan tanto la tortuga carey como la tortuga blanca (Chelonia mydas).

En la parte centro-oriente del estado, en el municipio de Dzilam de Bravo, que es parte de la Reserva Estatal de Dzilam, se protegen 40 kilómetros de costa.

En cada centro de protección se ubica un grupo de voluntarios de la comunidad, certificados (50 en total) y capacitados para realizar las actividades de conservación y monitoreo de las tortugas marinas. El periodo de la temporada de anidación va de abril a octubre.

Según información proporcionada a Notimex por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del gobierno de Yucatan, el Programa Protección y Conservación de la Tortuga Marina para facilitar su eclosión fue creado con el objetivo de proteger y conservar las poblaciones de tortugas marinas que llegan a las costas del estado.

A estas acciones se suman actividades de conservación, educación ambiental, protección y vigilancia de las tortugas marinas, acciones de coordinación interinstitucional en materia de investigación, manejo y divulgación de información de las tortugas marinas.

*Con información de Notimex