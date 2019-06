Mérida enseñará a holandeses cómo se usa el queso de bola en Yucatán

La gastronomía de Mérida será presentada ante productores y ciudadanos de Edam en Holanda en agosto, para mostrar lo que se logró en la cocina yucateca con el queso originario de este municipio, el queso de bola.

"El evento de Edam es ese reconocimiento por parte de la ciudad de Mérida y ese mostrarnos al mundo con esa gran aportación, reconocerle al pueblo holandés su creatividad, su ingenuo, su producto yendo con una demostración gastronómica en el marco del Mercado del Queso Anual", explicó el director de Desarrollo Económico y Turismo, Eduardo Seijo Solís.

El ayuntamiento meridano ya concretó dos eventos en el Mercado del Queso Anual de esta localidad holandesa, con lo que buscan posicionar a la ciudad. El director declaró que buscan decir "aquí está la ciudad de Mérida, en otro continente, que valora muchísimo el producto que tú haces y que hoy por hoy somos la primera franquicia de consumo de tu producto en el mundo".

El director informó que tuvieron un acercamiento con FrieslandCampina , la empresa que fabrica el principal queso de bola consumido en Yucatán, que es una sociedad cooperativa de productores. A través de esta empresa, pudieron concretar su participación en este evento poniéndose en contacto con el municipio de Edam y los organizadores del mercado del queso.

El día martes 13 de agosto harán una demostración gastronómica en las oficinas de FrieslandCampina para los productores con platillos yucatecos hechos con base en el queso Edam.

El miércoles realizarán eventos en el marco del mercado del queso, abiertos a la población en general.

El director señaló que esto es "para que vean lo nosotros hemos logrado con su ingrediente. Ahí el queso no tiene una aplicación especial o particular (...) no es un ingrediente central en su gastronomía (...) para nosotros es impensable la gastronomía yucateca sin el queso de bola".

Asimismo, Seijo Solís reveló que está por concretarse un evento con la embajada, así como están también en tratos con dos restaurantes de la ciudad de Ámsterdam para que los chefs yucatecos que van a ir puedan trabajar jueves y viernes como chefs invitados en estos recintos.

En todas estas muestras gastronómicas, habrán platillos desde entradas hasta postre. Aunque el plato fuerte será único y con queso de bola, habrá una opción de entrada y de postre de queso de bola y otra sin este ingrediente. Estos serán realizados por tres chefs.

Además de estos eventos, Seijo Solís adelantó que cuando estén ahí firmarán un convenio para futuras colaboraciones.

"Creemos que es un evento que podemos estar replicando de forma periódica, no sabemos si anual o bienal, pero tenemos mucho potencial. Obviamente contamos con que la embajada difunda con tiempo suficiente la población mexicana que vive en Países Bajos y países vecinos para que asista y nos gustaría concretar con la embajada un evento gastronómico donde ellos inviten a la población mexicana".