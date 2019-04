Más de 700 niños no fueron localizados en censo de programa de estancias en Yucatán

Más de 700 niños registrados en el programa de Estancias Infantiles en Yucatán no fueron encontrados por el censo realizado por la Secretaría del Bienestar, según reveló el titular de la dependencia, Joaquín Díaz Mena.

"No encontramos 734 menores, que representan solamente el 11 por ciento del total (...) Los que pudieran estar en las listas y no asistían a las estancias o se cambiaron de domicilio, entonces no hay un número exacto".

Sin embargo, señaló que a comparación de los resultados de las encuestas en todo el país, es un número bajo, pues a nivel nacional el 50 por ciento de los niños de las listas no fueron localizados. Por otro lado, declaró que la delegación de programas federales en Yucatán no intervendrá en el tema de las estancias que se ampararon en contra de los recortes presupuestales.

"Afortunadamente Yucatán es uno de los estados con menor índice de niños no encontrados, solamente es el 11 por ciento y lo que son los amparos los están litigando directamente en la Secretaría del Bienestar a nivel central".

El también delegado de programas federales en Yucatán había adelantado que el pago directo a madres y padres de familia de mil 600 pesos bimestrales podría darse a finales de marzo, pero este martes manifestó que apenas lleguen las órdenes de pago en los próximos días, se hará la entrega de apoyos.

En cuanto a los niños que no fueron localizados o estancias infantiles en donde pudieran encontrarse irregularidades, Díaz Mena aclaró que no iniciarán procesos penales.

"Lo único que vamos a hacer nosotros es rectificar el padrón con los 6 mil 333 que aparecieron y empezar a hacer estos pagos los próximos días"

Por último, cuando se le preguntó qué ocurriría con el caso de quienes acudan a las estancias infantiles que incrementaron sus cuotas por falta de recursos federales, contestó que aunque ahora cobran más, "desde antes la estancia cobraba una cuota adicional aparte del subsidio, de tal manera que tiene que llegar a acuerdos con los papás en la cantidad".