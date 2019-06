La gasolina y diésel más baratos están en Tabasco: Profeco

Cancún.— Dos gasolineras del municipio de Centro, donde se encuentra la capital de Tabasco, y una estación en Cunduacán registraron los precios más bajos en todo el país para las gasolinas Magna y Premium y el combustible diésel.

Las estaciones con los precios más económicos fueron Servicio Monteros con 17.44 pesos por litro para la gasolina Magna y Costco Gas con 19.18 pesos para la Premium.

En su intervención en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador celebrada en Isla Mujeres, Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Cosumidor (Profeco), resaltó que los precios máximos para esos combustibles se encontraron en los municipios de Luvianos, Estado de México, con 22.69 pesos para la regular y Ahome, Sinaloa, con 23.16 pesos por litro de Premium.

También aseguró que en la última semana las tres marcas de gasolina más caras fueron Chevron, Arco y Redco y las tres más económicas Gol, Orsan y Lagas.

Por lo que se refiere al diésel, el precio más elevado se encontró en Hermosillo, Sonora, en 22.05 pesos por litro, en Corporativo Enervisión; y el más económico en Servicio Cunduacán, en Cunduacán, Tabasco, en 18.99 el litro.

Al referirse a las verificaciones, dijo que en cuatro de los 125 establecimientos seleccionados por sorteo electrónico no se permitió. Estos fueron la Estación Morelos, en Celaya, Guanajuato; Roquis, en Hermosillo, Sonora; Servicio Periférico Ecológico, en Puebla, Puebla; y Estación de Servicio Río Asón, en Cajeme, Sonora.

Asimismo, refirió el caso de tres gasolineras que incurrían en delitos: Servicio Fresnos, en Chalco, Estado de México, pues en sus bombas no había bitácora de calibración, o sea, que la computadora no registraba los litros que despachaba. Eso implica que el control de venta de litros estaba por fuera de las bombas y, aunque no se encontró el transmisor, se cerraron todas las bombas por no haber registro de calibración en la bitácora de eventos.

También se encontró un "rastrillo" en una gasolinera pequeña a nombre de Carlos Cesarín Ortega Trujillo, en Acala, Chiapas. Fueron tres bombas inmovilizadas por tener ese dispositivo, detalló Sheffield.

Además, refirió que se ubicó una gasolinera en Acajete, Puebla, donde por cada 20 litros despachaban menos 6.670 litros, es decir, que no se entregaba a los consumidores más del 30 por ciento del combustible, "un caso verdaderamente escandaloso", consideró.

"Esperamos que con estos resultados vayan metiéndose en cintura las gasolineras del país y respetando a los consumidores y respetando las normas y las leyes en nuestro país".

En gas LP el precio más alto lo encontramos en Gas Menguc, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, para tanques estacionarios, en 11.37 pesos por litro, y el más económico en Santiago Miahuatlán, Puebla, en 7.41 por litro para tanques estacionarios.

En cilindros, que es el que más se consume, el precio más elevado se reportó en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en 21.06, y en Sain Alto, Zacatecas, el más bajo, en 14.59 pesos por kilo.

En la verificación de gas LP, todas las estaciones de gas permitieron realizar la verificación y las básculas se encontraron calibradas.