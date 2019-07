Hay 300 mdp sin comprobar del fideicomiso empresarial en Tabasco , acusa gobierno

Casi 300 millones de pesos del Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco (Fideet) entregados durante la administración estatal pasada, encabezada por Arturo Núñez Jiménez, no han sido comprobados, informó la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad (Sedec).

De acuerdo con la titular de la dependencia, Mayra Jacobo Priego, la mayor parte de estos recursos sin comprobar se dieron de forma injustificada al Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco (CCET) y al Colegio de Contadores Públicos.

Dentro de los apoyos autorizados por el Comité Técnico del Fideet en ese momento, según Jacobo Priego, se encuentran recursos destinados a la realización de festivales y 20 millones de pesos para la producción de la película “Deadtectives”, protagonizada por la actriz tabasqueña Martha Higareda. Añadió que este apoyo se otorgó bajo el argumento de promoción al estado, pero sólo se exhibió una vez en un complejo de cines en Villahermosa y fue vista únicamente por 10 personas.

En enero pasado, la actual directiva del CCET presentó denuncias por irregularidades en la operación del fideicomiso cuando David Gustavo Rodríguez Rosario era el titular de la anterior Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (Sedet), hoy Sedec, ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de la Función Pública.

Rodríguez Rosario estuvo al frente del Comité del Fideet de enero de 2013 a septiembre de 2017, cuya integración consistía en 10 personas, seis de ellas funcionarios de la administración estatal y cuatro representantes de organismos empresariales.

Por otro lado, el actual presidente del CCET, Luis Rodríguez Luna, declaró que son temas complicados para dirimir en la opinión pública y que están las vías legales para hacerlo, a fin de evitar especulaciones.

Jacobo Priego informó que esta falta de comprobación ya está en el organismo correspondiente y que están trabajando para devolverle al Fideet su objetivo original, de impulsar proyectos para crear empresas y generar empleos.

En los seis meses de la actual administración no se ha abierto el Fideet para recibir proyectos empresariales, pero a partir del próximo 15 de julio comenzarán a hacerlo. La secretaria explicó que a diferencia de años pasados, ahora no sólo podrá hacerse a través de cámaras empresariales, sino que estará disponible para cualquier empresario y los apoyos ya no serán todos a fondo perdido como antes.

La secretaria para el Desarrollo Económico y la Competitividad señaló que en el sexenio pasado se ejercieron más de mil millones de pesos en la bolsa del Fideet.