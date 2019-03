Yucatán tendrá zona franca aunque gobierno federal detenga las ZEE: Vila

El gobernador del estado de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, aseguró esta tarde que no ve un interés de parte del gobierno federal en continuar con el proyecto de la Zona Económica Especial de Progreso, pero que él mismo se compromete a generar una estrategia que nos permita hacer una "zona franca".

"Yo les quiero ser sincero, porque no sé otra manera de ser. Yo no veo al gobierno federal con la disposición y el interés de continuar con este proyecto. Las señales que hemos estado recibiendo últimamente no son buenas, no solamente para la Zona Económica Especial de Yucatán, sino todas las del país".

Vila Dosal señaló que los argumentos que han escuchado que hay para que desaparezcan las Zonas Económicas Especiales son el tema de la condonación del ISR, es decir, el descuento de 100 por ciento del Impuesto Sobre la Renta durante los primeros 10 años en que se haya hecho la inversión y el 50 durante los subsecuentes cinco años. Así como la corrupción, pues de acuerdo con el gobernador, se presume que se hicieron muchos negocios con la compra de las tierras en muchos estados para estas zonas.

Sin embargo, expresó que estos argumentos no son válidos para la ZEE de Yucatán. Explicó que en esta entidad nunca existió la condonación del ISR, lo que representaba una desventaja, y que Yucatán es el único estado en donde la federación no compró terrenos, pues la anterior administración del gobierno del estado donó los terrenos al gobierno federal.

En este sentido, Mauricio Vila Dosal le pidió a la Canacintra y al Consejo Coordinador Empresarial, que en caso de que el gobierno federal llegara a decidir desaparecer el proyecto, se unan al gobierno local para crear una estrategia para crear la zona, "que ya la tenemos bastante avanzada". El proyecto sería en otra forma jurídica, con otro nombre, pero que esencialmente incluya los mismos beneficios que una Zona Económica Especial.

Asimismo, hizo el compromiso de que independientemente de lo que pase al nivel federal con la ZEE, su administración hará una estrategia que permita hacer "una zona franca" y aseveró que seguramente contarán con el apoyo del gobierno federal para "que este proyecto no se vaya ahora si que al archivo de las buenas intenciones".

Este anuncio lo hizo como parte de su discurso en el marco de la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo 2019-2020 de la Cámara Nacional para la Industria de la Transformación (Canacintra), en el Centro Internacional de ngresos. El nuevo presidente del organismo es Alberto José Abraham Xacur.