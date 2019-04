'Fieras', un espacio artístico y de vendimia en Mérida de mujeres para mujeres

Cuatro amigas que se conocieron a través de los espacios de lucha y de activismo sobre el feminismo crearon 'Fieras', un evento que se realizará este viernes en el Centro Cultural, El Colibrí ubicado en el centro de Mérida.

'Fieras' surgió de la idea de Marianela Escamilla, Olga Zepeda, María León y Marijose Romero,"el motivo fue crear espacios para mujeres en los que podamos compartir nuestros procesos creativos y artísticos porque creemos que los espacios de arte están muchas veces dominado por hombres, el típico ejemplo de los museos que la mayoría de los pintores son hombres y las típicas mujeres representadas desnudas, por eso queremos crear poesía, ilustración, habrá unas compañeras que harán magia son como brujas", declaró Escamilla.

"Fieras, tendrá un evento en donde habrá una sección de bazar y compañeras que venderán ilustraciones, piezas artesanales, chicas que estarán leyendo el tarot, diversos libros y habrá otra parte del micrófono abierto, es un espacio para leer poesía, cantar algunas canciones", señaló.

Asimismo, también comentó que las redes sociales son un arma de doble filo, "por una parte nos ayuda a comunicarnos con más mujeres en el país, en el mundo y también ha sido un espacio en el que ha sido para violentar a las mujeres, el espacio virtual ha sido una extensión de la vida cotidiana, que está lleno de burlas, insultos hacía la mujer, obviamente lo rechazamos completamente, pero es muy cansado entrar en la redes sociales y el típico feminazi".

Escamilla dijo que en algunas marchas hay chicas que de manera simbólica, rayan paredes, sin embargo al día siguiente de las marchas las mismas mujeres lo limpian, "es una cuestión que parece a veces extremista, pero es por una urgencia de que presten atención al movimiento y que tomen cartas en el asunto".

Las cuatro amigas planean formar un evento más grande sumando todo el trabajo de otras compañeras de Mérida, que están tejiendo una red, para hacer una fuerza de mujeres contra la violencia machista, ya que 'Fieras', afirman sus creadoras, forma parte de la lucha por el respeto a los derechos de la mujeres ya que hay mucho por hacer.

"creo que faltan más acciones más fuertes con respecto al tema; la cuestión del acoso callejero es insoportable y no veo a las autoridades haciendo algo al respecto. En la noche hay calles que están completamente oscuras y no les cuesta nada con arreglar la luz, son pequeñas acciones que pueden hacer grandes cambiamos y a veces no vemos que suceda", concluyó Escamilla.