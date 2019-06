Este grupo gasolinero yucateco ya conquistó Centroamérica y ahora va por México

El modelo “flexible”, la adaptabilidad a las nuevas reglas del mercado energético, y la profesionalización, han sido las claves para el crecimiento del grupo gasolinero yucateco FullGas, que ya cuenta con 108 estaciones de servicio en México y Centroamérica.

Sebastián Figueroa Gasque, director general de la empresa de origen vallisoletano, aseguró en entrevista con El Financiero, que adaptarse a las condiciones que se presentaron en el país tras la Reforma Energética, ha sido una de las bases para su expansión.

Un negocio familiar que inició en la década de los 70 con una sola estación, se ha ido abriendo paso, primero en el extranjero, donde opera 30 estaciones en Guatemala, y luego en su propio país, donde las oportunidades que abrió la Reforma Energética en el 2013, propiciaron su crecimiento más allá del sureste.

Desde ese año, se ha ampliado al centro y norte de México, y entre sus planes para los siguientes cinco años se incluye incursionar en Sudamérica y el afianzamiento en el resto de la República Mexicana.

Aunque FullGas ha crecido apostando a aprovechar la nueva realidad del mercado, Figueroa Gasque considera que en general aún existe un gran desconocimiento de las reglas del juego.

“Hay mucha ignorancia, mucha desinformación”, dijo el directivo al hacer notar que gran parte de la competencia se basa en imitar al “vecino”, intentando competir con precios y no con mejorar la atención a los consumidores.

“Al tomar en cuenta al consumidor, nos hace mejorar porque le podemos dar una oferta de valor más fuertes del mercado”.

Figueroa Gasque dijo que es precisamente esa atención que prestan hacia su clientela, la que los ha llevado a adoptar un modelo de negocio distinto al de generar ventas a través de tiendas de conveniencia, por el que muchos han apostado.

“Me parece que nosotros somos gasolineros, que por lo menos te sientas en hospitalidad, sepamos 'atajarte', y darte un trato de acuerdo a donde estás”.

Sobre las acciones realizadas por el actual gobierno federal, dijo que son adecuadas para controlar el precio de los combustibles, y aseguró que si bien no se espera que bajen los precios, si se ha dado certeza de estabilidad.

“Dan ese estímulo para que no suba más, no para que baje… El IEPS es un impuesto que nos come 40, 50 por ciento del total, no te permite bajarte o moverte mucho”.

En el marco del Foro Oil & Gas, Figueroa Gasque expresó que la incertidumbre en un cambio presidencial es algo natural y los empresarios deben adaptarse a los nuevos gobiernos a través de la actualización.

“Hay que estar en una postura de escuchar, de atender, hay que tener el temple”, dijo el empresario yucateco, hijo del fundador del grupo, Hernán Figueroa Puerto.

Destacó además que el uso de tecnología, a través de un software de volumetría el cuál considera ha sido gran parte de su éxito, ,ya que incluye aspectos como la logística, la venta y el control del producto.

Planta de almacenamiento será ampliada

Figueroa Gasque adelantó que se ampliará su planta de almacenamiento en Yucatán para duplicar sus días de inventario y evitar desabasto.

"Por ejemplo nosotros estamos tratando de ampliar nuestra planta de almacenamiento en Yucatán (...) pasar de cinco días de inventario a diez para tratar de estar cumpliendo y estar completos con esas contingencias de desabasto y demás, a veces nos es difícil interpretar la regulación para poderlo hacer más rápido y no tener esa incertidumbre".

El CEO mencionó que en ante la incertidumbre, el área de oportunidad está en la regulación, sabiendo cómo comunicarse con la autoridad e informándose.

"Entonces me parece que está en nuestro papel como empresarios de saber cómo comunicarnos, cómo informarnos, cómo también decir lo que no nos parece cuando se pueda y cuando haya la ocasión, para poder seguir invirtiendo y seguir atajando las oportunidades que nos está presentando el mercado hoy por hoy", puntualizó Figueroa Gasque.