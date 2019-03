Empresarios piden mayor equidad de género laboral en sector energético

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Raúl Asís Monforte González, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Energía Renovable y Medio Ambiente, hizo un llamado en nombre de los empresarios que conforman la organización, para buscar la equidad de género en este sector como clave para la transición energética y justicia social.

El titular de esta asociación expresó que ya es hora de buscar activamente reducir la brecha de inequidad, sin estrategias ni cuotas, sino simplemente reconociendo el talento de las mujeres y rompiendo con cualquier tipo de requisito discriminatorio. El ingeniero señaló que "no se trata de brindar oportunidades como si fuera una labor altruista, se trata de que existen los merecimientos suficientes para poder hacerlo."

Según datos de la organización, a nivel mundial las mujeres ocupan el 32 por ciento de los los 10.3 millones empleos en energía renovables y se estima que para el año 2050, los puestos de trabajo en empresas de energías renovables llegarán a la cifra de 29 millones y el principal desafío para entonces, será cerrar esa brecha entre hombres y mujeres.

Monforte González recordó que el género femenino no ha estado suficientemente representado desde hace mucho tiempo en los empleos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, con una participación del 28 por ciento; así como un 22 por ciento en la industria del petróleo y gas.

Aunque la participación femenil en energías renovables es más alentadora, declaró que al ser un sector con un impacto social tan grande, es necesario reducir la brecha entre géneros y, en general, "todos debemos trabajar para reducir una equidad que persiste hoy en muchos sectores."

En el caso de Yucatán, las mujeres representan entre el 40 y 45 por ciento de este sector. Sin embargo, aún no hay un porcentaje ni cifra a nivel nacional, porque, de acuerdo con Asís Monforte González, el problema es que el sector de energías renovables está atrasado en México y no hay un organismo que recabe estos datos.

La Asociación Mexicana de Energía Renovable y Medio Ambiente no tiene presencia nacional aún, pero se están empezando a inscribir socios de otros estados. Hay 48 socios y el 45 por ciento son mujeres.

El titular de este organismo expresó que Yucatán es un área que está a la vanguardia, en donde pueden estar abiertos a estos cambios, pero otras zonas más atrasadas en capacitación, educación y con mayores tasas de pobreza, es en donde hay un mayor rezago en equidad de género. Específicamente los estados más pobres y donde hay más violencia.

También explicó que en estas zonas, sin programas encausados a esta problemática, es necesaria una mejor educación para ir eliminando la ignorancia y estigmas que ayudan a que prevalezca la inequidad de género. Por el contrario, los estados más prósperos del país, zonas donde ya hay una cultura industrial, se establecen empresas internacionales más avanzadas en ese sentido y traducen sus ideas y formas a la sociedad mexicana y van adoptando las empresas en estas entidades, ideas más abiertas.

A pesar de que en puestos directivos y administrativos hay casi un 50 por ciento de mujeres en este estado, aún persiste una desigualdad en empleos duros, como en la instalación de paneles solares. Esta situación, según el ingeniero, se debe a ideas erróneas en la sociedad, así como una falta de iniciativa de los empresarios. "Prevalecen en la sociedad algunas formas de pensar que no favorecen que se pueda dar esa igualdad, pero tenemos que trabajar en ellas para que cada vez la gente las entienda mejor. Igual, a veces se trata de un asunto de inversión, como esto que te digo de invertir en el equipo adecuado para que esa inequidad se reduzca."

Para intentar reducir la falta de representación en estos puestos, la asociación firmó un convenio con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán para crear cursos para mujeres de instalación y puedan integrarse a una fuerza laboral en la que hoy "están completamente ausentes". Sin embargo, aún no ha iniciado ningún trabajo en este sentido.

Asís Monforte González comentó que en todos los sectores laborales, le "da la impresión de que sí prevalecen algunos aspectos discriminatorios hacia la mujer en general, como menores sueldos, como, no sé, la cuestión de no darles las facilidades para el cuidado de los hijos o que los hombres no aceptan hacerse cargo del cuidado de los hijos.

Prevalecen muchas de esas situaciones, pero yo creo que los empresarios modernos, los empresarios que buscamos innovar, que buscamos progresar, que buscamos generar cambios sustanciales en la sociedad tenemos que estar abiertos a ir eliminando esas barreras y contribuyendo a una sociedad más justa y más próspera".

Por último, en cuanto a la inclusión de mujeres con alguna discapacidad, manifestó que en general continúan también ideas equivocadas, cuando de igual manera a veces se trata únicamente de adaptar un espacio. A nivel local, prácticamente es nula la integración de personas con discapacidad y representan sólo el 2 por ciento en el sector de energías renovables, porcentaje que está conformado por 50 por ciento hombres y 50 mujeres.