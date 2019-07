Ellos buscan hacer al Caribe Mexicano un multidestino turístico

Posicionar a Cancún y al Caribe Mexicano como un multidestino y cambiar la percepción que se tiene de la zona a causa de problemas como el alza en la violencia en Quintana Roo o la llegada de sargazo a las playas son dos de las principales metas de la Asociación de Relaciones Públicas de esa región.

En entrevista con El Financiero, el nuevo presidente de esa organización, Israel Urbina, comentó que las marcas de la región pueden asociarse a nuevos atractivos como las zonas arqueológicas mayas, los restaurantes o el turismo de aventura.

"(Queremos) destacar las marcas Cancún y Caribe Mexicano , la parte de que es un multidestino, que no se quede solamente en la parte de sol y playa, que si bien es como se ha vendido principalmente, pero que se sabe que también hay cultura maya, que si te comparas con los demás destinos del Caribe pues no lo tienen, tenemos la parte de turismo deportivo, de turismo de aventura con los cenotes, parques ecoturísticos, tenemos hoteles de presupuesto económico hasta gran turismo, con restaurantes de cinco diamantes o con estrellas Michelin, creo que esa parte sí es la que hay que destacar mucho, depende de lo que quieras hacer hay para todos", dijo.

Además, resaltó que estas oportunidades estaban contempladas desde antes del sargazo y la violencia, pero las circunstancias que vive la entidad aceleraron este proceso.

"Es un tema en el que se tiene que trabajar muy fuertemente porque los problemas de percepción van mucho más allá y pueden afectar a mediano y largo plazo porque si te empiezas a enterar que el destino tiene problemas de seguridad o de sargazo, sí la piensas dos veces en asistir", comentó.

Respecto de la suspensión del subsidio del Consejo de Promoción Turística de México, comentó que si bien ha disminuido la presencia del destino en ferias, se han organizado entre hoteleros para llevar caravanas a nuevos destinos con los que recientemente han aumentado la conectividad como Colombia, Perú y El Salvador.

"Eran mercados que no teníamos como tal identificados pero que estamos viendo ellos sí están buscando venir a Cancún y no solamente depender del mercado de Latinoamérica, entonces no solo se diversifican los atractivos sino también los mercados", expuso.

También dijo que para promocionarse, los hoteleros se han organizado para ir en caravanas a visitar a agencias de distintas naciones para presentar la oferta turística del destino directamente, dado que ahora hay menor participación de en las ferias.

"Si bien no vas a ir a la feria que te va a costar 7 mil 800 dólares, sí puedes pagar una participación de 800 dólares para ir con un grupo de hoteles a presentar tu oferta hotelera a las diferentes rutas y destinos que se están abriendo",

Israel Urbina fue nombrado presidente de la Asociación el pasado jueves 4 de julio.

Festejos por el medio siglo de Cancún comenzarán este año

Urbina adelantó que los festejos por el 50 aniversario de la fundación de Cancún, que se cumple el próximo 20 de abril de 2020, podrán comenzar desde este año.

"La idea es que no se vayan hasta el próximo año sino desde este, se habló de que tal vez podamos empezar a lanzar la campaña desde el mes de octubre para de ahí aprovechar la temporada alta de invierno y de ahí todo vaya brandeado con la información del 50 aniversario", mencionó.

Además, refirió que su asociación buscará concentrar la información del evento en su nuevo sitio web, apenas lanzado la semana pasada.