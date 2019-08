¿El sargazo está dañando a las tortugas? Esto dicen los expertos

Hasta el momento, no hay cifras alarmantes de muertes de tortugas marinas provocadas por el arribo excesivo de sargazo en Quintana Roo, de acuerdo con la bióloga Gisela Maldonado Saldaña, vicepresidenta del Grupo Tortuguero del Caribe A.C.

"Tampoco es la norma, vaya; no estoy diciendo que una tortuga muerta no es importante, pero lo que tenemos que hacer es valorar y ponderar estos resultados. Es decir, uno no puede salir corriendo a decir 'el sargazo está matando a las tortugas porque encontramos un nido', lo que tenemos que hacer es documentar este tipo de situaciones", comentó Maldonado Saldaña en entrevista con El Financiero.

El viernes pasado, una usuaria de Facebook publicó fotos de tortugas muertas entre el sargazo que llegó a la Reserva Natural de Sian Ka'an, en Tulum. Según reportó Notimex, el presidente de la Fundación Desarrollo Sustentable y Cambio Climático, Eduardo Sánchez Anaya, declaró que el problema de la muerte de tortugas es “en todas las playas de Quintana Roo a donde llega el sargazo”.

El también participante en las mesas de negociación para organizar el retiro y reutilización del sargazo en el Caribe mexicano dijo que se han encontrado tortugas atrapadas durante la recolección del alga con apoyo de palas.

La bióloga Gisela Maldonado Saldaña reconoció que en este caso sí es probable que hayan muerto por el sargazo, de acuerdo con las indagatorias que realizó el grupo de los técnicos tortugueros que trabajan esa playa.

"Efectivamente se trató de un nido natural que estaba cerca de una zona que sí tenía mucha acumulación de sargazo y probablemente, probablemente, esta fuera la causa de muerte que los animales se rezagaran, se atrasaran un poquito y eso provocara que los animales hayan quedado expuestos a los rayos solares".

Sin embargo, expresó que existen procedimientos serios, como investigaciones e incluso necropsias para determinar la causa de muerte de tortugas marinas, por lo que no se debe saltar a conclusiones.

Además de este caso, Maldonado Saldaña dio a conocer que el grupo ha registrado en total cuatro incidentes con crías y sargazo, pero dos de ellos fueron provocados por malas prácticas de acumulación de sargazo por parte de brigadas. Explicó que se trata de casos en donde hay brigadas contra el sargazo y depositan el total de algas acumuladas en zonas de la playa en donde hay nidos.

Ante estos datos, señaló que no es una cifra alarmante aún pues en total se han registrado 11 mil 588 nidos, entre el mes de mayo y mediados de julio, por lo que no representa un porcentaje elevado. Añadió que el exceso de sargazo traerá problemas en el ecosistema en general en el futuro y, reiteró que aún no es una amenaza para las tortugas marinas.

La investigadora mencionó que las principales causas de muerte de crías de tortugas son humanas, pero eso no es viralizado. Detalló que estas son malas prácticas turísticas, fiestas nocturnas en la playa y las máquinas utilizadas para acumular sargazo.

Asimismo, Maldonado Saldaña indicó que va bien la temporada de anidación pues han habido 3 mil 510 nidos de la tortuga caguama, 7 mil 166 de tortuga blanca, 911 de tortuga carey y uno de tortuga laúd. La temporada concluirá en diciembre y se esperan más nidos que el 2018 al ser un año non.

*Con información de Notimex