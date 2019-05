El emprendedor yucateco que representa a firmas de Wall Street y de 16 países

Alesh Ancira tiene 28 años, es emprendedor, decisión que lo ha llevado a firmar acuerdos con empresas de Emiratos Árabes Unidos, Suiza, Australia y hasta con fondos de inversión de Wall Street. Y sonríe cada vez que recuerda cómo llegó a este punto.

“Desde muy chiquito mi madre me enseñó a ser emprendedor. Mi mamá es una mujer que me creció ella sola. Yo crecí viéndola a ella trabajar, emprender y gestionar proyectos y aterrizarlos”, relata el empresario yucateco en entrevista con El Financiero.

Lo que comenzó con la administración de la academia de arte que dejó su madre, Patricia, se volvió primero en una agencia para generación y representación de talentos. Y luego en The Eclectic Agency (TEA), dedicada al marketing y la asesoría para firmas como XMachina Capital, la relojera suiza Ratel o el artista Akon. Además, ha realizado negocios con empresas de 16 países hasta ahora, entre ellos Croacia, Kazajistán, Australia y Etiopía.

“Al inicio no teníamos ni una computadora, entonces lo convertí a una agencia que desarrollaba los talentos, los representaba y los colocaba. Eso me enseñó muchísimas cosas de cómo son realmente los negocios, porque empieza uno a hacer muchísimas cosas y te das cuenta de que si no sabes construir coaliciones, forjar alianzas, negociar, generar valor, no vas a llegar muy lejos.

“No es por una muy buena idea, no es por tener muchas ganas de lograrlo, es por saber conducirte generando valor alrededor”, explica.

Su primer gran negocio internacional fue con la marca suiza de relojes Ratel, con el cual obtuvo la representación exclusiva y cuyo acuerdo tuvo que ir a firmar a Emiratos Árabes Unidos.

“A través de amigos en común logré hacer una presentación de conceptos, les gustó y me volaron a Dubái, ‘elige tu vuelo, elige tu hotel y vente la próxima semana a pitchear esto en persona a ver si va para adelante’. Me volaron, fui, hice el pitch, les gustó y nos firmaron como agencia exclusiva y empecé a embarcarme en un proceso de gestión al más alto nivel que me apasionó fortísimo”, comenta Ancira.

El reto para esta campaña se basó en que la firma no cuenta con los recursos para publicitarse como otras marcas de relojes, como Rolex, Hublot o Berger, por lo que se les solicitó aumentar su relevancia pública y abrir nuevos mercados sin una inversión millonaria. Y lo logró: firmaron convenios para que la relojera apareciera en la Copa de Polo de Dubái.

Fuente: Cortesía Alesh Ancira

Luego vino otro de sus mayores negocios: la representación de Akon. A través de esta experiencia, el cantante estadounidense de origen africano conoció de su trabajo y los llamó para llevar su marketing e imagen. Incluso, TEA colaboró con el cantante en una campaña de apoyo a los refugiados sirios en Medio Oriente en coordinación con Emirates Red Crescent para promover el respeto a este grupo presente en Jordania. Esto a su vez les abrió la puerta del mercado africano, donde han celebrado contratos en países como Sudáfrica, Senegal y Etiopía.

Su llegada a Wall Street se dio por un caso similar al suyo: inspirado por Julian Marchese, un joven de 23 años que a sus 20 dejó la Universidad de Nueva York para crear su propio fondo de inversión, XMachina, que recaudó 5 millones de dólares, Ancira se acercó a los grandes comerciantes de valores del mundo.

“Cinco mdd no es nada en el mundo de los fondos de inversión pero tampoco hay mucha gente de 20 años que logre recaudar ese tipo de capital. Alguien de 20 años está haciendo estos movimientos: lo tengo que conocer”.

Para contactarlo, Ancira aprovechó las redes sociales y le escribió por Facebook e Instagram hasta que obtuvo respuesta. Su primera conversación fue a través de una videollamada, y ahí acordaron que TEA llevaría la comunicación interna del fondo.

“Me dijo ‘¿sabes qué? Lo que yo necesito es una comunicación interna sólida y una estrategia digital para tener un portal en línea que permita que nuestros inversionistas institucionales puedan darse cuenta de lo que estamos haciendo. Dicho y hecho, firmamos con ellos y así empezó la historia, hicimos ese trabajo y otros fondos se dieron cuenta y nos empezaron a buscar”, comentó.

“ (El éxito) No es por una muy buena idea, no es por tener muchas ganas de lograrlo, es por saber conducirte generando valor alrededor Alesh Ancira Emprendedor yucateco

Su más reciente trabajo con un fondo de inversión fue con Live Pacific, una firma con oficinas en Nueva York, Hong Kong y Corea del Sur, quienes le requirieron la traducción de su sitio web al chino mandarín.

-¿Cómo hicieron eso?- se le pregunta.

Ancira reconoce que lo fundamental en los negocios es ser empático, y con ello se logra lo principal en esta área: “Relaciones, una persona me presentó a otra persona y a otra persona y llegué con un despacho de traducción financiera profesional en Beijing y esa gente fue la que al final se ganó el contrato dentro de mi contrato para hacer esa parte del proyecto”, comenta.

Este descubrimiento fue quizás, desde su perspectiva, el mejor consejo que recibió de su madre. Llegar a las negociaciones con disposición a escuchar a la otra parte, a conocer sus necesidades, a ponerse en sus zapatos, y lejos de buscar ganar con la relación, hacer que apunte a que todos los participantes obtengan lo que buscan con el acuerdo.

“(Hay que) Desarrollar un interés genuino en entender la visión del otro, qué lo mueve, qué le falta, qué necesita, qué lo motiva, en la medida en que uno pueda hacer eso y funcionar eso, es la medida en que se puede lograr un trato exitoso, nadie quiere sentarse en una mesa de negociación y sentir que no está siendo respetado o que tiene alguna desventaja. La empatía es lo que más me ha dado un resultado a nivel profundo y a nivel de negocios. Los seres humanos al final se cuentas somos muy similares: necesitas sentirte seguro, valorado”, expone.