El calor no impide usar la bicicleta en Mérida: Xóchitl Gálvez

Las altas temperaturas en Mérida no son un pretexto para no utilizar la bicicleta, aseguró la senadora Xóchitl Gálvez durante la inauguración Foro Regional para la Ley General de Seguridad Vial, donde se discuten temas de movilidad y seguridad para peatones.

"Alguien me decía que construir ciclovías en Mérida no servía porque aquí hacía mucho calor. Se preguntan cómo se movían cuando no había coche, lo hacían a caballo, lo hacían en bicicleta o caminando y la gente se trasladaba bajo el mismo calor de hoy, solo que nos empezamos a acostumbrar al aire acondicionado del coche y creemos que no hay otra manera", apuntó.

Además agregó que para evitar llegar sudado al puesto de trabajo se pueden implementar regaderas en las oficinas para que los empleados lleguen limpios y no tengan excusas para no usar la bicicletas.

"Obviamente nosotros nos ponemos como funcionarios públicos; 'qué horror llegar sudados al trabajo', pero bueno en la Ciudad de México ya hay edificios donde hay baños para que la gente que se traslada en bicicleta pueda llegar, bañar, cambiar y entrar a trabajar", comentó.

En Mérida y el interior del estado se esperan temperaturas de valores superiores a los 40 grados, con una sensación térmica de hasta 50 grado durante los meses de abril y mayo.

Luis Carlos Tzec

Por otra parte, el senador Javier Hidalgo recordó que los accidentes viales dejan alrededor de 16 mil personas muertas en el país que es una cifra similar a las muertes provocadas por el crimen organizado que son 23 mil al año.

El presidente de la Junta de Gobernación y Coordinación Política del Congreso de Yucatán, Felipe Cervera, mencionó que Mérida está en un momento donde se requiere redimensionar el problema de vialidad.

La secretaria general de gobierno, María Fritz Sierra, inauguró las mesas y recordó las acciones de la actual administración estatal en cuestión de vialidad como la creación del Instituto de Movilidad de Yucatán.