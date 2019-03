Desde Florence+The Machine hasta Calibre 50, 7 videos musicales grabados en Yucatán

Desde Ximena Sariñana hasta Florence+The Machine, pasando por Chayanne y Calibre 50, Yucatán los ha cautivado con sus impresionantes escenarios naturales, sus casonas, Paseo Montejo, sus Museos y Haciendas.

Así que te dejamos una pequeña selección de siete videos musicales grabados en tierras yucatecas.

1.- Los Ángeles Azules - Nunca es suficiente

De Iztapalapa para el mundo... Los Ángeles Azules se han mantenido entre los favoritos de todos. Ellos son visitantes regulares de Yucatán, en donde grabaron todos los videos de su vigésimo sexto álbum: 'De plaza en plaza'. En 'Nunca es suficiente' los acompaña Natalia Lafourcade y el escenario fue Puerto Progreso.

2.- Ximena Sariñana - Cobarde

El sencillo del álbum ¿Dónde bailarán las niñas? narra la evolución del rompimiento amoroso a un autodescubrimiento. Se tuvieron diferentes locaciones del estado, principalmente sitios de playa y manglares en los municipios de Homún y Telchac.

3.- María León - Amor ilegal

Amor ilegal fue el primer sencillo del disco 'Inquebrantable' y es una canción con un mensaje de valentía y libertad. Se pueden apreciar escenarios como el Monumento a la Patria, las calles de la ciudad, una emblemática y muy popular cantina situada corazón de la capital yucateca.

4.- Chayanne - Madre Tierra (oye)

Con esta canción el puertorriqueño lanzó en 2014 el álbum 'En todo estaré'. En 2015 estrenó el video cuya grabación en el centro histórico de Mérida generó caos vial y euforia, algunos de los sitios que podrás identificar si conoces la capital yucateca son Paseo Montejo, el centro de la ciudad y una cantina situada en el corazón meridano.

5.- Afrojack - Wave Your Flag ft. Luis Fonsi

El sencillo se desprende del disco Island Beats que fue lanzado el año pasado. En el video podemos ver distintas locaciones de México, inicia en la CDMX y se entrelazan historias en Monterrey, Nuevo León, Riviera Maya en Quintana Roo y Valladolid, Mérida, Las Coloradas y el cenote Zací en Yucatán.

6.- Calibre 50 - Préstamela a mí

'Historias de la calle', álbum que contiene el sencillo 'Préstamela a mí', fue lanzado en 2016 y en el video de esta canción podemos ver el Museo del Mundo Maya, parte del Centro de Convenciones Siglo XXI, Paseo Montejo, las tradicionales calesas y unas imágenes impresionantes de Izamal.

7.- Florence+The Machine - St Jude (The Odyssey – Chapter 3)

How Big, How Blue, How Beautiful es el tercer disco de estudio de la banda londinense, quienes seleccionaron a Yucatán como escenario no sólo de esta canción sino de How Big How Blue How Beautiful (Chapter 2) . Ambos videos se grabaron en la Hacienda Ochil y sus alrededores.

En entrevista con medios locales en 2015, Florence Welch declaró que "la cultura maya cree mucho en convertir la oscuridad en luz y eso tuvo un significado especial".

*Con información de Andrés Reyna Rosales.