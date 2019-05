Cumbre sobre el sargazo en Cancún es reprogramada para el 27 de junio

El Encuentro de Alto Nivel para la Atención del Sargazo en el Gran Caribe, que estaba programado para este 28 de mayo, fue reprogramado para el próximo 27 de junio, reveló el ex presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, Carlos Gosselin Maurel.

De acuerdo con los organizadores de esta cumbre, la cancelación se realizó por motivo de las elecciones locales que se llevarán a cabo el 2 de junio.

Gosselin Maurel advirtió que, con base en los 756 mil metros cúbicos de sargazo que recalaron en los 18 km de playa de Puerto Morelos, se calcula que este año llegarán a la costa de Quintana Roo 25 millones de metros cúbicos, lo que equivale a 3 mil canchas de fútbol con 1 metro de altura de sargazo.

Sostuvo que por esa razón se debe pensar en el aprovechamiento del sargazo. En el caso de Puerto Morelos, se sostienen pláticas con cinco grandes marcas interesadas en industrializar el alga y ya hay tres industrias locales que están fabricando productos. En tanto se concreta algo, el producto se lleva a un depósito de 60 mil metros cuadrados.

En cuanto a los resultados que han obtenido con sus barreras contra el sargazo, Gosselin Maurel dijo que con anticipación se advirtió que no funcionarían las que se instalaron en otras partes del Estado pusieron barreras que se les dijo que no iban a funcionar, pero aun así se gastaron 260 millones de pesos en la colocación de vallas para la contención de derrames petroleros, de fabricantes americanos, canadienses y franceses que no habían hecho una para la contención del sargazo.

Además reconoció que el 30 por ciento del sargazo que se retiene en la barrera pasa a la playa, pero ya nada más se recoge ahí el 30 por ciento, con el empleo de maquinaria autorizada por la Semarnat y por el Parque Marino.