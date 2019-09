Con todo y resolución de la Suprema Corte, Morena renunciará a mitad de su presupuesto en Tabasco

La dirigencia de Morena anunció este sábado que renunciará al 50 por ciento de sus prerrogativas en Tabasco, a pesar de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que anuló la reforma local que estableció una reducción de 50 por ciento del financiamiento público para los partidos políticos.

El Gobierno estatal adelantó que podría enviar una nueva propuesta al Poder Legislativo para insistir en recortar los recursos a los institutos políticos con registro estatal.

El jueves, la Suprema Corte decidió invalidar la reforma aprobada en 2018 por el Congreso local, de mayoría morenista. La medida fue impugnada por el PRI, el PVEM y el PRD .

Estas formaciones políticas promovieron una acción de inconstitucionalidad por considerar que las reglas de financiamiento están previstas en el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, por lo que los congresos estatales no tienen injerencia para alterarlas.

Gracias a lo dispuesto por los magistrados, a partir de 2020 los cuatro partidos acreditados en la entidad recibirán en conjunto 96 millones 362 mil 933 pesos. Morena, que acumuló el 60 por ciento de los votos en 2018, obtendrá el mayor monto con 52 millones 336 mil 273 pesos, es decir, 56 por ciento del total.

El dirigente morenista, César Francisco Burelo Burelo, confirmó que el área jurídica del partido realizará la petición formal al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) para que el dinero que le sería entregado para gastos ordinarios sea devuelto a la Secretaría de Finanzas y canalizado después a programas estatales.

"El fallo de la Corte no impedirá que Morena actúe con congruencia y mantenga la política de austeridad que buscaba el Congreso con la reforma al artículo 9 de la Constitución del estado. Nuestra postura está decidida y no nos vamos a desgastar haciendo un llamado a los otros partidos. Finalmente no le ganaron a un grupo político, sino a los ciudadanos que pedían acabar con los excesos" dijo.

Agregó que ahora resta esperar que la Cámara de Diputados haga su trabajo y apruebe una reforma nacional que obligue a reducir el presupuesto para los partidos. Consecuentemente el Congreso del Estado tendrá que armonizar su propia Constitución, y así entraría en vigor la acción que ahora fue negada por la Suprema Corte.

Sobre el tema, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, consideró que la decisión del órgano jurisdiccional no corresponde con la austeridad que requiere el país.

“Como ciudadano lamento que la resolución de la Corte haya sido en ese sentido. Creo que, y con todo respeto lo digo, es una visión que no corresponde con los tiempos de austeridad. Espero que pueda iniciarse un procedimiento que finalmente termine en un ajuste a los gastos de los partidos políticos, porque es mucho dinero lo que se gasta" sostuvo.

Por otra parte, el secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina Filigrana, adelantó que se analizará una nueva propuesta de reforma que "subsane" los señalamientos hechos por los integrantes del Pleno de la Suprema Corte, por lo que se mantendrá en diálogo con los diputados locales.

“Me parece que la Corte ha dado una muestra más de que es un bastión para el conservadurismo, para que no avancen reformas, para que siga el estatus quo de estar gastando de manera indiscriminada el recurso público, pero nosotros tenemos un compromiso con la austeridad" expresó.