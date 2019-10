¿Cómo Mérida venció a Florencia? Fridman lo explica

Michelle Fridman aprendió de música antes de entender la mercadotecnia. Quizá por eso comprende mejor la esencia de las sociedades y de las cosas, para luego empujar su promoción. La fórmula parece funcionar.

Puede notarse en un reconocimiento que recién recibió Mérida, la capital del estado de Yucatán, cuyo gobierno ella representa en calidad de secretaria de Fomento Turístico. Los lectores de la publicación Conde Nast Traveler eligieron la conocida 'Ciudad Blanca' como la mejor del mundo este 2019 entre las ciudades pequeñas, al primer intento…

_¿Estuviste tú enterada del nombramiento previamente?

“Buscamos tener el nombramiento, lo que inició por inscribir a la ciudad en la competencia”, explicó Fridman este martes en una entrevista telefónica desde Nueva York, sede de la editorial que organizó el concurso denominado The Best Cities in the World: 2019 Readers' Choice Awards.

“Generalmente a las ciudades les toma varios años primero entrar al ranking del ‘top 10’. Mérida nunca había entrado al ‘top 10’ y ganó el primer año. Nos sorprendió a todos”, admitió la secretaria. “No es un premio que se compre”, destacó.

_¿Qué resaltan de Mérida los turistas que votaron por esta ciudad?

“Buscan experiencias auténticas para el turismo. Mérida tiene un sincretismo de culturas maravilloso. Convive la cultura maya que está viva y que con la llegada de la colonia española y la suma de otras, forma un mosaico único”.

La entidad peninsular continúa enriqueciéndose en este sentido. El Gobierno estatal estima que la población actual local de 2 millones de personas crecerá un 10 por ciento hacia 2024. Eso significa la llegada o nacimiento de 600 habitantes por semana, aproximadamente.

Hoy puede notarse esa influencia, particularmente al norte de la capital con la construcción de fraccionamientos exclusivos -algunos de ellos con club de golf- y también al sur, en Kanasín, el municipio aledaño a Mérida en donde se instalan con frecuencia inmigrantes nacionales que aspiran a mejores condiciones de trabajo respecto a las que encuentran en Tabasco o Veracruz, por ejemplo.

Cuestionada respecto a la oferta turística del estado de Quintana Roo, Fridman aclaró que Yucatán busca un turismo diferente al de su vecino.

“Buscamos mercados distintos y nuestra oferta es muy distinta. Quintana Roo es un complemento. Es un turista más aventurero, experiencias únicas tanto de playa como de cultura, único”.

_Ante los lectores de Traveler, de Conde Nast, Mérida es hoy una mejor opción de viaje que Florencia o Quebec, por ejemplo... ¿Qué puede venir luego de este reconocimiento?

“Que los ojos de miles de viajeros volteen y nos agenden en sus siguientes vacaciones”, advirtió Fridman, quien apuntó que no es la primera distinción de Yucatán en publicaciones internacionales. Travel and Leisure y Food and Travel publicaron que este destino está ya entre los mejores del mundo.

Fridman llegó a Yucatán procedente de la Ciudad de México en donde fungió como asesora de mercadotecnia para ciudades con su propia empresa llamada Eme Media Com.

“Creo que el turismo cambia vidas”, resaltó la funcionaria.

_¿Cómo vendes Mérida ahora mismo en tu viaje por Nueva York cuando te preguntan al respecto?

“Vendo Yucatán, no solamente Mérida. Mérida es nuestra capital. Les platicaba las muchas experiencias que se pueden ofrecer en Yucatán: cultura maya, avistamiento de especies, flamencos, tortugas, mantarrayas. Aves, naturaleza... los sitios arqueológicos, si quieren vivir el auténtico mundo maya”.

Todo eso se traduce en estadísticas económicas, explicó la secretaria de Fomento Económico local, como el crecimiento de 17 por ciento en visitantes, contados de enero a agosto de este año, provocado en buena medida por la nueva conexión aérea con siete regiones, obtenida durante los últimos 12 meses: Oaxaca, Villahermosa, Chihuahua, Hermosillo, Tijuana, Bajío y Toronto, en Canadá.

En Yucatán están aplicándose inversiones privadas por 11 mil millones de pesos en infraestructura turística como la de la cadena de hoteles para viajeros de alto poder adquisitivo Banyan Tree, que se instalará en una hacienda, o un proyecto para desarrollar alojamiento sustentable en Sisal, una playa a 40 minutos al noroeste de la capital del estado.

“Sí tenemos dos proyectos para Sisal en un marco de sostenibilidad que preserve riqueza patrimonial y que sea duradero”, dijo Fridman.

“Queremos hacer de Yucatán un referente de desarrollo sostenible, es importante no perder de vista la sostenibilidad”, subrayó.