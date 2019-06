Cómo funciona el 'rastrillo' de gasolina que no te despacha litros completos

¿Habías notado que cuando cargas combustible en algunas estaciones, la gasolina te dura menos? Tal vez esta sea la razón.

Un aparato hallado en la tarjeta que controla el despacho de gasolina en una estación de Campeche puede controlarse a distancia y reducir el volumen de combustible que se entrega, acusó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el cual se encontraría en cerca del 8 por ciento de las estaciones del país.

"El software lo que hace es que desde la oficina central a distancia, por eso está esa cajita blanca (círculo rojo de la imagen) que es el telecomunicador, ellos lo podrían hacer desde su celular en la oficina, pueden aprentándole un botón despachar como lo marca la ley un litro de litro o con un botón especial, podrían ellos variar, por eso se llama 'rastrillo' porque le dan su rasurada y ellos ya determinan si le rasuran un litro por cada 20 o medio litro por cada 20 o dos litros por cada 20, el parámetro no lo podemos saber más que en una sola bomba cuando hacemos la verificación antes de que activen el dispositivo", comentó el titular de la dependencia, Ricardo Sheffield, durante la conferencia matutina del presidente este lunes.

Fuente: Tomada del canal de YouTube del Gobierno de México.

Además, el funcionario acusó que los fabricantes de las bombas despachadoras podrían tener participación en el diseño del dispositivo por la forma en que se adapta a la tarjeta original.

"Aparentemente no es 'pirata' porque pareciera que en el mercado negro el mismo fabricante de la bomba está vendiendo por 'abajo del agua' el rastrillo, porque si no, no se pudiera adaptar a la tarjeta de ellos, pero eso ya le tocará a la Fiscalía General indagarlo más a fondo", refirió.

El aparato se encontró al abrir la bomba de gasolina en una estación de Campeche y en su interior, abrir una caja y verificar la tarjeta que controla el aparato, detalló.

"Nosotros habíamos escuchado mucho que la bomba tenía rastrillo, no era evidente al abrir la bomba, había que abrir esta caja y voltear la tarjeta y descubrimos a los que están haciendo trampa con este software".

A partir de este hallazgo, la dependencia junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana iniciará un operativo para revisar 71 gasolineras en busca de un aparato similar.

Este lunes, la Profeco destacó que ocho de las 125 gasolineras verificadas semanalmente no accedieron al proceso, mientras que en 29 se encontraron irregularidades.