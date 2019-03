Bicicletas, cenotes y naturaleza serán la apuesta de Mérida por el ecoturismo

El ayuntamiento de Mérida le apostará al turismo 'consciente' con la creación de atractivos turísticos en las comisarías de la capital yucateca y, aunque aún no se tiene un cálculo de la inversión necesaria, ya se encuentran en la etapa de diseño. Esto lo anunció este miércoles Eduardo Seijo Solís, director de Desarrollo Económico y Turismo de la localidad.

De acuerdo con Seijo Solís, este tipo de turismo significa que sea consciente de las vocaciones naturales, poblaciones locales, el ambiente y los propios atributos de Mérida. "Un elemento muy interesante que combina naturaleza y cultura".

Señaló que se trata de que sean productos genuinos y de brindar una derrama económica a las comisarías, y es al tipo de turismo al que se tiene que aspirar.

"Recientemente hemos estado trabajando en crear productos en las comisarías. Eso es muy importante porque va de la mano de un turismo consciente, el turismo consciente es a donde tenemos que aspirar, tenemos que llegar".

Para ejecutar este proyecto, dividirán las 47 comisarías meridanas en un arco sur y un arco norte. No se incluirán todas las comisarías, sino que serán seleccionadas las que cuenten con un mayor número de productos turísticos, así como de mayor calidad. En una primera etapa, arrancarán con cuatro ofertas.

"Vamos a partir con un bloque de cuatro productos, dos en el arco norte y dos en el arco sur en una primera etapa. Las etapas van a ser continuas y vamos a ir analizando".

El titular de esta dirección mencionó que aún no pueden revelar más información, pero adelantó que uno de estos productos estará en Dzytiá. Asimismo, manifestó que están todavía en diseño y en pláticas con personas de las comisarías y universidades; pero declaró que aún no se sabe cuánto le costará al ayuntamiento la creación y difusión del proyecto. Agregó que no saben cómo se dará la difusión, pero están analizando la posibilidad de hacer un posicionamiento de marca.

"Bueno, la inversión no es tan fácil de calcular porque hay inversión que es intangible, todo el tiempo que se está dedicando a la estructuración (...) Y eso en recursos no es muy oneroso, en recursos de dinero, en recurso de tiempo pues sí, en recurso de intelecto también es importante, pero en recursos económicos no. Lo que va a ser bueno va a ser la derrama".

Explicó que va a haber un catálogo variado de actividades, desde físicas como rutas en bicicleta en donde se puedan recorrer varias comisarías, hasta actividades en contacto con la naturaleza donde hay cenotes o se pueda realizar observación de aves y la flora de esta región. También se buscará incluir a zonas de artesanos, producción agrícola y apicultura, así como patrimonio arquitectónico.

"Estamos en proceso de terminar de armar productos tanto para el arco norte como el arco sur, pero bajo la lógica de que no se canibalicen entre sí, que el producto del arco norte no sea idéntico al del arco sur, que sean productos diferentes, complementarios".

Añadió que serán rutas o "circuitos ecoturísticos " que interesados podrán recorrer a través de los canales de distribución de producto, que son las agencias de viajes y tour operadores, pero también de forma independiente.