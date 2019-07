Baja el 'break' y protege tus electrodomésticos en esas vacaciones

Las vacaciones llegan y con ello muchas personas salen de la ciudad y dejan solos sus hogares; sin embargo, los electrodomésticos pueden sufrir de las bajas del voltaje.

Por ello, Jorge Toledo Fuentes, presidente de la Asociación Yucateca de Constructores Eléctricos (AYCE) da algunos consejos:

1.- Acudir con los profesionales. El primer consejo que Toledo Fuentes proporciona para proteger los electrodomésticos de las variaciones de voltaje en vacaciones es contar una instalación eléctrica realizada por un experto, ya que comúnmente se suelen hacer estos trabajos por un familiar.

"Al hacer una instalación eléctrica dentro de una casa habitación no seguimos las normas, eso hace que la instalación no resista en caso de que haya un sobrevoltaje. Lo que hacemos es contratar al primo, al vecino y no contratar a un especialista que nos haga una revisión de todo nuestro proyecto. Entonces, desde ahí pues es un punto que debemos tomar en cuenta", apuntó el ingeniero.

2.- Bajar el switch. Si se estará por un período largo fuera del hogar, el representante de los constructores eléctricos en Yucatán afirma que se debe bajar el interruptor que alimenta de energía externa la casa para minimizar el riesgo de sufrir accidente

"Cuando uno no se encuentre en su casa, lo que se tiene que hacer es bajar el switch del interruptor principal y ya no tienes energía. Cualquier variación de voltaje que haya se va a quedar ahí y ya no va a pasar. Es un interruptor o un seccionador que divide el voltaje que llega de la línea principal hasta tu casa", indicó.

3.- Aterramiento. Al realizar la instalación eléctrica en una casa se recomienda poner un sistema de aterramiento, que es la unión de todos los elementos metálicos de los cables y sirve para llevar a tierra cualquier derivación indebida de voltaje.

"Hay diferentes tipos de aterramiento, uno puede ser a través de pararrayos, mallas de tierra que se instalan en un perímetro de la casa, en las esquinas o en algún lugar y todos los aparatos están conectados en ese sistema de aterramiento para protección de sobrecargas atmosféricas o variaciones de corriente de voltaje", agregó.

4.- Cuidado con el calor. Toledo Fuentes señaló que los cables están diseñados para soportar ciertas temperaturas por lo que no se deben sobreexponer.

"El calor es otro punto que puede ser un factor en este tipo de situaciones, porque los cables están diseñados a estar en determinada temperatura a soportar cierta capacidad, entonces el incremento de temperatura es una posible falla de las instalaciones externas a la de tu casa. (...) Lo ideal es que las instalaciones no estén cerca de puntos calientes, o algo que genere más calor, que mantengan una temperatura considerable", puntualizó.