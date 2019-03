Artesanos mexicanos 'ponen' el corazón en esta exposición

Textiles, pintura popular, alfarería, cerámica, vidrio y otras artesanías se reúnen en la exhibición "Orgullo de mi país", con materiales de toda la República Mexicana y que está montada en el Museo de Arte Popular de Yucatán, ubicado en el centro de Mérida.

"Por fin tengo una blusa en una exposición, me da mucha alegría exponer mi trabajo. La blusa me tardó un mes, porque es la primera vez que realizo corazones, mayormente solo he bordado flores", comentó María Rita Con Uc, artesana originaria del municipio Subincancab, Yucatán, quien aprendió a "costurar" desde pequeña, con solo observar a su abuela.

Su bordado es una de las integrantes de la muestra, compuesta por 59 piezas de diferentes estados de la República.

"En esta exhibición como (Mérida) es ciudad anfitriona, hay varias artesanías, representando Muna, Yaxuná, y Dzitya. La idea es que se incorporen a la exhibición y van a seguir itinerando, representando a Yucatán", comentó Judith Figueroa, encargada de la propuesta museográfica.

Asimismo, esta convocatoria lanzada por Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, tiene el propósito de mostrar la pasión que se tiene por México, por eso el eje de las piezas es el corazón y cómo representarlo a través del arte.

"Está muy bien plasmado, esta creatividad, esta originalidad de todos los artesanos de cómo tal vez no es un elemento que usan normalmente en su artesanía, pero la manera en que lo trabajan y lo llevan aquí terminan siendo trabajos muy bellos", comentó Ana Méndez Patterson, directora general de museos y patrimonio de la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán.

"Orgullo de mi país", que permanecerá del 26 de marzo al 26 de mayo, es la primera de un nuevo ciclo de exhibiciones del Museo de Arte Popular de Yucatán, con lo que se busca promocionarlo para atraer nuevos visitantes y turistas, añadió Méndez Patterson.

La planta baja del recinto se dedicará a las exposiciones temporales, mientras que en la parte alta presentará una muestra permanente de arte popular de todo el país, conformada por colecciones del Fomento Cultural Banamex y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, anteriormente Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), comentó Ana Mendez Patterson.