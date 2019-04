Aprovechamiento energético del sargazo costaría 50 millones de dólares.

El aprovechamiento del sargazo para la generación de gas y energía eléctrica requiere 50 millones de dólares para financiarse, como parte del proyecto "Escudo del caribe", que se centra en recolectar el sargazo desde el mar.

Otto Alfredo Von Bertrab Schott, director general de Río Secreto, y Ana Lilia Córdova, de Centinelas del Agua presentaron el proyecto “Escudo del Caribe” para la recolección del sargazo en el mar con tecnología avanzada y su aprovechamiento para la generación de gas y energía eléctrica, que requiere 50 millones de dólares para ser financiado.

"El sargazo no se puede desechar donde sea, sino en lugares con geomembranas y, de preferencia, aprovecharlo en biodigestores para la generación de gas o electricidad. Desde luego, hay que verificar que los lixiviados no pasen al subsuelo, pues está demostrado que donde tiras esta alga la naturaleza muere; además, el ácido sulfídrico no sólo puede contaminar el manto freático, sino que puede ir erosionando la piedra caliza del suelo", indicó Schott.

Agregó que lo ideal es capturarlo en el mar y la propuesta más sólida es recolectar el alga en el mar.

Schott anunció que una empresa se encargaría de recogerlo a una distancia de entre 5 y 10 km de la costa, con apoyo satelital y de drones para ubicar los puntos donde tienen que ubicarse las embarcaciones para recolectar el sargazo, deshidratarlo para que venga con la menor cantidad de sal y compactarlo para traerlo.

"La segunda barrera, que trabajaría a una distancia de 1 a 5 kilómetros de la costa, con barcos más pequeños, para que llegue lo menos posible a la playa, lo recolectaría y atraería a tierra, para su aprovechamiento o disposición final", concluyó.