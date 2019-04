Alcalde de Campeche promete a ciudadanos que verán 'el cambio'... tras 7 meses en el cargo

CAMPECHE.- A partir de la segunda quincena de mayo, el ayuntamiento de Campeche comenzará a ejercer los recursos para obras municipales, aseguró el alcalde, Eliseo Fernández Montúfar.

"En la segunda quincena de mayo espero que todo el tema financiero y todos los procesos de licitación que se tengan que hacer ya hayan concluido exitosamente hablando del tema legal para que ejecutemos nuestro recurso, que todos los trabajadores tengan su uniforme, todos tengan el equipamiento que tengan que tener, para que los ciudadanos vean realmente el cambio que están esperando de esta administración", expuso en un video difundido en su cuenta de Facebook.

El primer edil anunció que si bien ha tenido diferencias con el gobernador del estado, abrirán el diálogo para trabajar en conjunto, pero no se pedirán recursos para cumplir promesas de campaña.

Además, Fernández Montúfar reconoció que el gobierno del estado no puede brindar apoyo económico a la capital, a pesar de contar con recursos por 24 mil millones de pesos, por lo que pedirá coordinación para trabajar con esa instancia.

"Yo no había buscado al gobernador porque también estoy consciente de que no vamos a tener apoyo económico del gobierno del estado. (...) Pero también hay una justificación: la ley al día de hoy no le permite al estado apoyar fácilmente a los municipios", refirió.

"No le voy a pedir dinero".

Fernández Montúfar inició su administración el 28 de septiembre de 2018; desde entonces se ha mostrado un distanciamiento con el gobernador; hasta ahora, el edil no ha podido cumplir sus promesas de campaña ni ejecutar obras municipales.

Por otra parte, Moreno, en entrevista, aseguró que es positiva la actitud de Eliseo Fernández Montúfar, y que cuenta con todo el respaldo del gobierno del estado, pero el ayuntamiento tendrá que hacer su trabajo y asumir su responsabilidad.

Moreno Cárdenas aclaró que el municipio de Campeche debe cubrir su adeudo con la Comisión Federal de Electricidad, pues los recibos que emite esa dependencia están a nombre del ayuntamiento y subrayó que no le compete al gobierno del estado asumir el pago de esa deuda.

Por separado, el Partido del Trabajo emitió un comunicado de prensa donde expresó su optimismo por la próxima reunión que dijo que se llevará al cabo entre el alcalde de Campeche y el gobernador; “es lo que quiere el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, trabajar con unidad para sacar adelante el país”.

Este fin de semana, nuevamente varios cruces importantes de la ciudad capital se quedaron sin servicio de semáforos.