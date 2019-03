Acción de los ciudadanos es más valiosa que la del gobierno: Salinas Pliego

El director de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, aseguró que la política del presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto a las organizaciones de la sociedad civil es equivocada ya que el trabajo de los ciudadanos es más valioso que el de los gobiernos, durante la premiación del ‘Ciudadano del año’ de la región sureste en Mérida, Yucatán.

“Descartar por completo la labor de las organizaciones de la sociedad civil es un error. Por otra parte, también hay que reconocer que ciertos vivales se han puesto al frente algunas organizaciones autodenominadas de las sociedad civil que han servido para estafar. (…) Hay que trabajar mucho para dejar claro que la acción de los ciudadanos es más valiosa que la acción de los gobiernos”, señaló.

Además manifestó que en el tema de las seguridad siempre se le ha dado al estado pero que eso ha provocado que los ciudadanos se han quedado indefensos.

"El tema de la seguridad, yo lo he estado pensando mucho y no he hablado de esto antes pero se nos han condicionado a que la seguridad es la responsabilidad del Estado pero ¿qué ha pasado?; a los ciudadanos nos han dejado indefensos, afortunadamente no es el caso de Yucatán, y nos han desacostumbrado a tomar nosotros cartas", apuntó.

Igualmente reconoció que el problema de la pobreza en el país no se resuelve con prácticas asistencialistas, por el contrario “lo que sí resuelve es el caso de la mentalidad, la pobreza es un estado mental”.

El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, agradeció la participación de Grupo Salinas en el estado y reconoció el papel de la sociedad civil.

Por otra parte, los ganadores de Campeche fueron: la creadora de un libro que reúne las recetas del estado campechano, Araceli Castillo; el promotor de la protección civil en los niños en Ciudad del Carmen, Sabino Casares Echeverría.

Para Yucatán los premiados fueron: la mujer más joven en el mundo en competir en un mundial en la disciplina de apnea, Frida Lemus; el desarrollador un biodigestor de aguas residuales, José Rogelio Pérez; y Ana Baquedano, impulsora de la ley contra la porno venganza en la entidad.