9 consejos para conservar el café en climas húmedos

A lo largo de la historia el café ha sido una de las bebidas más importantes en el mundo; sin embargo, en lugares como la Península de Yucatán, en donde el clima es muy húmedo y caluroso, conservar el café con todas sus bondades resulta difícil.

En México, indican expertos, los mejores cafés son de Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca. Teniendo tanta riqueza, es importante saber conservarlos, es por ello que Luis Andrés Clemente, gerente de Tierra de Café, nos hace una serie de recomendaciones para tener un buen uso y cuidado del café para disfrutarlo por más tiempo.

1.-Antes que nada, hay que buscar un proveedor un café. El café debe tener un empaque adecuado, generalmente hermético, vienen sellados, con una protección interna plástica o metálica por dentro, no importa como se vea por fuera, sino lo que importa es adentro del empaque.

En un supermercado debes verificar la caducidad de la bolsa de café. Lo más común es que se indique que tiene un tiempo para consumir de dos años, un café delicioso y fresco jamás va a durar ese tiempo. Son cafés que tienen químicos o aromáticos artificiales que aún siga oliendo a café.

Lo ideal es que busques a un proveedor local de café, que pueda garantizar su frescura.

Fuente: Tomado del Facebook Tierra de café

2.- Que tenga una válvula de desgacificación; por lo general se ve como válvula de aroma, es un huequito con una pequeña válvula que trae generalmente la parte superior de derecha, mejor llamado como válvula de frescura, si no lo tiene es probable que los empaque estallen por el gas que se produce, es decir, si cuenta con ello no entra la humedad pero si sale el gas.

3.- Mantener lejos de la luz y de la humedad directas. No almacenar a lado del lava manos, por ejemplo. En cuestión de la luz, el sol de Yucatán es muy distinto a como está en el centro del país y en un empaque hermético se estaría generando demasiado calor, se podría exponer los aceites internos del café que el calor pudiese generar. Es decir, se tiene que cuidar de la luz directa, mantenerlo en un almacén de vasos o tazas, es lo que más se recomienda.

4.- Jamás guardar en el refrigerador o congelador. La única manera de guardarse en el refrigerador es que nunca se haya abierto. Si compras una bolsa de café y la guardas en el refrigerador, al sacarlo estará muy frío y la humedad de Yucatán es muy alta; al tener contacto con una superficie fría lo primero que pasará es que se evapora en el agua y en el aire se va a condensar y cuando el vapor en el aire se condensa al rededor de los granos de café, comienza una extracción que no se está tomando, es decir, se extrae en la bolsa más no en el café. Al moler los granos, la primera taza saldrá bien pero cuando se vuelva a sacar al día siguiente del refrigerador no tendrá el mismo sabor y así con los demás días.

5.- Debe estar en un lugar fresco. Es importante guardarlo en algún almacén normal de vasos o tazas que no se tenga un problema de filtración, puedes tener abierto, pero sellada, solo abrir lo suficiente para meter y sacar el café con la cuchara. Doblarlo muy bien, comprar un clip de mariposa o de ropa, que pueda mantenerlo sellado completamente.

6.- Compra lo que te puedas acabar en 15 días. No comprar más, si vives solo o con pareja se puede comprar medio kilo. Después de tanto abrir y cerrar es normal que el café pierda un poco sus propiedades, porque el café es un producto vivo, es una semilla de una planta y como toda la materia orgánica en este mundo, empieza su degradación en cuanto empieza su proceso final; es decir, una vez que se abra y tenga contacto con el aire, a la hora se empieza a oxidar.

Si es una familia grande en donde todos tomen café se recomienda comprar un kilo, si es para una empresa de 10 a 30 personas se puede comprar dos kilos.

Fuente: Bloomberg

7.- De preferencia comprar el café en grano, sino comprarlo molido al momento. La conservación a pesar que está en la bolsa no es la mejor. Si se conserva en grano mantiene mejor las propiedades ya que al no romper la semilla (molerse) todas las partículas del café no se exponen al aire, el grano le da su ultima protección, cuando se tritura y se muele, expone toda las partículas, es una degradación más rápida.

8.- Dale vida a los residuos del café. Ya evitamos que la humedad haga de las suyas con nuestro café, lo pudimos disfrutar y ahora es momento de poner los residuos en una maceta, porque el café tiene una descomposición rápida.

En una semana el café se vuelve tierra debido a que es un compuesto orgánico, en tres o cuatro días está cubierto de un hongo blanco que lo degrada a tierra otra vez, entonces se puede reintegrar los componentes a tu composta. Siempre y cuando el café sea orgánico, recuerda que los cafés del supermercado pueden servir, pero no tendrán el mismo componente para las plantas.