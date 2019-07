6 tips para que no te sorprendan al comprar una casa o un terreno

¿Quieres comprar un terreno pero no sabes qué hacer? Bueno, aquí te podemos dar una guía de algunos aspectos que tienes que verificar antes de realizar cualquier operación o cualquier pago.

La Península de Yucatán se ha vuelto un lugar atractivo para invertir en bienes inmuebles como terrenos o casas ante los niveles de seguridad, el crecimiento de ciudades como Mérida, su cercanía con destinos turísticos como Cancún y el relativamente bajo costo de la tierra. El precio promedio de las casas en la capital yucateca, por ejemplo, es menor al de otras ciudades en desarrollo como Querétaro, por hasta 500 mil pesos, de acuerdo con el portal Propiedades.com.

Sin embargo, este interés también abre la puerta a que puedas ser víctima de un fraude. Por ello aquí te dejamos algunos consejos para que compruebes que en efecto vas a comprar lo que te ofrecen y no te den gato por liebre.

"La recomendación es que todos los documentos tienen que ser perfectamente analizados y no confiarse ni quedarse con la primera leída que les dan los vendedores ", explicó el abogado inmobiliario Fernando Rodríguez Bustamante.

En entrevista, detalló que en su experiencia, lo primero que hay que corroborar es la validez del documento que se tenga como escritura y en caso de ser un terreno, validar que la carta que certifica su posesión tenga la firma del comisario ejidal o de la autoridad competente en la materia.

"Esta carta tiene que decir quién la firma, la autoridad del pueblo o en su caso el comisario, a nombre de quién está, dónde está el inmueble y debe tener un croquis. De este, en muchos lugares hay un registro ejidal, hay que ver en el registro ejidal si coincide o no coincide con los datos que te expide la carta", detalló en entrevista con El Financiero.

Además, enfatizó que para este tipo de propiedades conviene acudir directamente al terreno que se desea adquirir para hacer "investigación de campo": verificar que los límites coincidan con los que ofrece el vendedor, así como comprobar que no haya invasiones o errores en la medición.

En caso de tratarse de una propiedad que ya cuenta con escritura, hay que revisar los datos de registro, como folio real, o bien el número, la partida, el folio y la fecha, mismos que hay que cotejar en el Registro Público de la Propiedad, para validar los datos sucesorios.

"Tienes que irte a parar a las oficinas dependiendo del avance que tenga cada registro, la idea es que ya se digitalice todo el papeleo que se tiene", comentó el abogado.

Como otra recomendación, refirió que siempre hay que verificar que se tiene conocimiento de quién es el dueño y que es con esa persona con quien se está negociando, a la vez que se asegure que no hay adeudo de ningún gravamen que impida la operación.

"Y claro: no dar ni un peso (antes), si acaso si les exigen algún tipo de anticipo, que este sea menor, hasta que no se revise que el inmueble sea de la persona que dice ser y que no tenga un gravamen que limite tu oportunidad a adquirirlo", indicó Rodríguez.

Para facilitar estos procesos de examen y verificación, recomendó contratar a profesionales como peritos y asesores inmobiliarios y legales para evitar ser sorprendido.