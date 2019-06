5 tips para que la página de Facebook para tu negocio tenga éxito

Si estás a punto de emprender o ya tienes un negocio consolidado probablemente tengas o estés planeado abrir una página de Facebook para promocionar tu producto; sin embargo, hay ciertos aspectos que se deben considerar para poder sacarle el mejor provecho a esta herramienta.

En México hay cerca de 4 millones de pequeñas y medianas empresas (Pymes), de las cuales, más de 3 millones utilizan esta herramienta.

Por ello, Ana Santillana y Deborah Galindo, especialistas en aprendizaje de Facebook, platicaron con emprendedores yucatecos sobre las mejores prácticas de promoción de productos en esa plataforma en Mérida.

Entre las recomendación que consideraron las colaboradoras de las red social con los emprendedores y empresarios yucatecos están las siguientes:

No utilizar perfil personal como página. Galindo y Santillana dejaron en claro que las empresas deben de evitar crear perfiles personales a sus empresas ya que las páginas de Facebook tienen mejores herramientas como las estadísticas y la mensajería instantánea para negocios, además, los perfiles personales tienen un límite de 5 mil amigos mientras que las páginas de negocio son ilimitadas.

"La página es como una vitrina virtual de su negocio, es un canal sencillo para poder llegar a más seguidores y personas que les compren más, por lo mismo la página de Facebook es accesible, esto significa que es por un lado gratuita y por otra parte ustedes no necesitan tener conocimientos muy profundos de computación", apuntó Ana Santillana.

Cuidar la foto de perfil. Las colaboradoras de Facebook señalaron que es importante que la foto de perfil del negocio sea exclusivamente el logo, ya que esto permite que el público objetivo de la empresa pueda encontrarla más rápido.

"Esta foto es muy importante porque ahí es donde deben de poner el logo de su empresa, es la recomendación que les damos, no pongan otra foto sino más que la del logo de su empresa y no lo cambien, porque esto permite que las personas que los busquen puedan saber que son ustedes a través de ese logo”, comentó.

Poner una llamada de acción. También mencionaron a la audiencia que es importante que las empresas activen este botón, que se encuentra en la parte superior de las páginas, para que el usuario puede saber cómo contactarse. De acuerdo con las ponentes hay 12 opciones entre las que destacan: llamar, mandar mensaje y reservar.

"La llamada de acción es algo muy importante dentro de Facebook e Instagram porque las personas necesitan que ustedes les digan que es lo que quieren que hagan, es mucho más fácil y rápido que ustedes como negocio pregunten a la gente cómo quieren que interactúen con ustedes”, indicó Galindo.

No invitar a todos los amigos cuando se abre la página. Galindo y Santillana dijeron que uno de los errores más comunes que comenten las personas al momento de abrir un sitio para su empresa es invitar a todos sus conocidos a darle ‘me gusta’; no obstante, señalaron que esto es un error porque Facebook mostrará la página dependiendo del perfil de las personas que le dieron ‘me gusta a la página’ y no al público objetivo.

"Les recomendamos que no inviten a todos sus amigos sino a las personas que se parezcan a su público objetivo", dijo Santillana.

Revisar las estadísticas. Otra de las recomendaciones que señalaron las expertas es que se debería revisar constantemente las estadísticas ya que no existe ninguna hora o día donde sea más factible subir una publicación porque depende de la interacción de los seguidores de cada página.

"Las estadísticas les van a responder a ustedes todas las preguntas que tienen sobre el comportamiento de su página y si sus publicaciones están funcionando o no", mencionó Galindo.

Galindo y Santillana también dijeron que se debe cuidar el ‘Mensseger’ y la seguridad de la página, con mensajes programados y cambiando la contraseña cada seis meses, respectivamente.