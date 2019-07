3 consejos para vender tu propiedad en internet en Yucatán

Si llevas mucho tiempo intentando vender tu casa por internet y no lo has conseguido, o eres un asesor inmobiliario adentrándose en el mundo de las ventas digitales y no sabes cómo hacerlo, esto te va a interesar.

Luis Hernández, business developer manager de Vivanuncios, y Andrés Pastrana, city manager de esa plataforma, te dan tres consejos para no fallar.

En Mérida, Yucatán durante los Workshops Inmobiliarios organizados por la plataforma inmobiliaria de e-Bay, Hernández y Pastrana aseguraron que aproximadamente el 90 por ciento de las búsquedas de propiedades se realiza por internet y por esta razón se deben prestar atención a ciertas características que deben contener las publicaciones.

"Actualmente el 90 por ciento de las búsquedas se realiza a través de medios digitales; sin embargo, el canal actualmente de los que es la compra estamos hablando de un 25 por ciento, que es gente que ya está como tal comprando en línea", indicó Hernández.

De acuerdo con Vivanuncios, para mayo de 2019, Yucatán ocupó el décimo lugar de mayor oferta de vivienda en línea en el país con más de 18 mil inmuebles. De ese total, el 70 por ciento estaba en venta y el 30 por ciento, en renta.

Además propiedades.com aseguró que de 2016 a 2018, la oferta de casas en venta en Mérida se incrementó 92.8 por ciento, es decir, hay casi el doble de inmuebles disponibles en la ciudad y que se comercializan en su sitio de internet.

Por ello, estos son tres consejos que se deben considerar antes de vender una casa o propiedad en internet:

1. Contestar en las primeras tres horas. Andrés Pastrana dijo que cuando se publica en portales especializados como Vivanuncios se recomienda contestar en las primeras tres horas ya que el cliente puede llegar a olvidar la propiedad por la que pidió información o inclusive desinteresarse por la publicación.

"Es bien importante, ¿quieres vender más? Contesta a tus clientes en las primeras tres horas. Te tardas después de esas tres horas, tu cliente ya no sabe siquiera la casa de la que estás hablando, es más, sabe que lo vio en internet pero no sabe exactamente dónde lo encontró", puntualizó Pastrana.

2. Cuidar las fotografías. Luis Hernández recomendó invertir en el material gráfico que se utiliza en las publicaciones y que se cuente con un orden manteniendo los mejores aspectos de la propiedad.

"Solamente el 1 por ciento de la fotografía en México de bienes raíces es fotografía profesional, es decir, estamos hablando de una gran área de oportunidad para hacer que nuestros anuncios sean más efectivos", agregó.

3. Saber el momento adecuado para publicar. Para que la publicación tenga éxito se debe conocer el mercado al que va dirigido la propiedad ya que es determinante para saber la hora indicada para realizar el anuncio, comentó Hernández.

"Sabemos que en un horario laboral es cuando la gente más utiliza sus redes sociales; sin embargo, en la parte de medios especializados como lo son los portales es en qué momento el cliente final está llegando a hacer ese tipo de búsqueda, es decir, cuando hablamos de casa habitación los horarios de mayor tráfico son por las tardes, cuando hablamos de propiedades comerciales, los horarios de mayor tráfico son por las mañanas y entonces esta manera es como hacer que mi comunicación sea efectiva", apuntó.