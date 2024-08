Cómo un proyecto de maestría se convirtió en una empresa que logró ‘hacer la ciencia más fácil’

La idea de nuestra empresa surgió de una necesidad simple en el laboratorio de enseñanza de mi padre. Él era profesor de Fisiología a mediados de los años 80 y su laboratorio necesitaba reemplazar los antiguos registradores de papel que usaban. Estos eran muy costosos y el Macintosh acababa de salir al mercado, así que pensamos que una cajita que tomara la señal y la mostrara en la pantalla del ordenador sería una idea relativamente sencilla. Yo estaba estudiando ciencias de la computación en ese momento y necesitaba un proyecto para mi maestría, así que me encargué de diseñar el hardware y escribir el software necesario. Lo que comenzó como un experimento resultó ser todo un éxito.

Tuvimos la suerte de crear esto justo cuando la tecnología estaba pasando de los antiguos sistemas de grabación analógicos a los sistemas basados en computadoras. Terminamos con el producto adecuado en el momento adecuado. Como estaba diseñando un sistema para personas que no eran expertas en computadoras, como los estudiantes de medicina, la facilidad de uso era crucial. Este enfoque en la simplicidad y la accesibilidad resultó ser una de nuestras mayores fortalezas.

Estar basados en Nueva Zelandia fue fundamental en nuestra historia. Como kiwis, estamos acostumbrados a resolver problemas y hacer que las cosas funcionen. Si no sabes qué es posible y qué es imposible, simplemente intentas cosas. Y cuanto más logras hacer funcionar, más te animas a hacer más.

Llevar la idea a la realidad fue un desafío considerable. Cuando comencé, solo programar el Macintosh era algo nuevo. No tenía a nadie alrededor para preguntarle cómo hacerlo y solo tenía documentación preliminar que tenía que descifrar. Empecé haciendo las cosas simples y logré que algo muy básico funcionara. Luego, simplemente fui construyendo sobre la idea. Podía probar mis ideas con mi padre, que no era muy hábil con las computadoras, así como con los estudiantes, y aprendí rápidamente que no se puede hacer las cosas demasiado básicas.

El proyecto creció, pero fue hasta que mostramos nuestro sistema en una conferencia en Estados Unidos y obtuvimos una gran cantidad de interés que nos dimos cuenta de su verdadero potencial. Conocimos a alguien que se convertiría en nuestro socio comercial, quien tenía experiencia en ventas y marketing internacionales.

Nuestro lema es “hacer la ciencia más fácil” y esto significa mucho para nosotros. Fabricamos hardware y software que se utilizan para registrar datos en la educación y la investigación en ciencias de la vida. Hacemos herramientas fáciles de usar para que nuestros clientes en todo el mundo, que son expertos en su campo pero no necesariamente expertos técnicos, puedan registrar y analizar sus datos.

En la educación, los estudiantes usan nuestros productos para aprender sobre cómo funciona el cuerpo. En la investigación, usan nuestros productos para medir todo tipo de señales diferentes mientras trabajan para avanzar en el conocimiento médico.

Hoy, enfrentamos desafíos como muchas otras empresas. La escasez de componentes y los aumentos de precios han sido problemas significativos. Estamos trabajando arduamente en la próxima generación de nuestro hardware y software, impulsados en parte por la necesidad de reemplazar componentes que están fuera de producción, pero también para incorporar nuevas tecnologías y mayores expectativas de nuestros clientes.

El mercado de América Latina y México es especialmente importante para nosotros. Es un privilegio tener un producto aplicable en todo el mundo y un placer contribuir a la educación médica y la investigación médica a escala global.

Para cualquier emprendedor en cualquier parte del mundo que esté considerando si empezar o no su propia empresa, les diría que comenzar es un trabajo duro pero muy gratificante. Lo primero es tener una buena idea, producto o nicho donde las personas entiendan lo que ofreces y puedan realmente pagarlo. A menos que entiendas profundamente la aplicación y a los usuarios, no tendrás éxito. ¿Cuál es tu punto de diferenciación? ¿Quiénes son tus competidores? ¿Hay algún cambio tecnológico, legislativo u otro que signifique que ahora es el momento adecuado? ¿Entiendes tu estrategia de salida a corto o largo plazo? ¿Cómo puedes empezar pequeño para validar el mercado?

Empezar y gestionar tu propio negocio es arriesgado y requiere un gran compromiso. Para empezar, estarás haciendo todo tú mismo o tendrás un equipo muy pequeño usando muchos sombreros. Las cosas tomarán más tiempo de lo que esperabas, habrá contratiempos y puede que necesites cambiar de dirección más de una vez basado en lo que aprendas. ¡No empieces tu propio negocio si quieres una vida simple y más tiempo libre! Por otro lado, tu éxito o fracaso depende en gran parte de ti y eso hace que las cosas sean mucho más interesantes y divertidas.

Michael Macknight, co-fundador y director de ADInstruments.