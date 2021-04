Aún vacunados infectan

He escuchado a mucha gente en México decir que en cuanto se esté vacunado, sobre todo con una segunda dosis, se terminó la monserga de usar cubrebocas. Investigué al respecto y obtuve lo siguiente:

El doctor Anthony Fauci, eminencia médica mundial sobre infectología, de Estados Unidos, advirtió el pasado domingo 18 de abril que “las personas aún vacunadas podrían infectarse con Covid-19 y transmitir el virus a otras personas en forma inadvertida, por lo que él considera que es necesario el uso del cubrebocas hasta que más ciudadanos de un país hayan sido vacunados o el nivel de infecciones confirmadas disminuyó en forma significativa”. Lo anterior no se ha presentado en México y realmente estamos muy lejos de lograrlo.

El Dr. Fauci explicó que “recibir la vacuna disminuye el riesgo de que una persona sea portadora de una infección, pero no la elimina, ya que las personas vacunadas podrían experimentar infecciones asintomáticas”.

“Lo que sucede es que puede infectarse y no tener absolutamente ningún síntoma, no saber que se está infectado, luego inadvertidamente establecer una relación con personas vulnerables y si esas personas no tienen puesto un cubrebocas, los podría infectar, y agregó que existe un riesgo de que ocurra tal situación”.

Cuando una persona recibe una vacuna, solamente está disminuyendo en forma drástica el riesgo de adquirir una infección.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, recomiendan que las personas vacunadas continúen usando cubrebocas en público. También se les recomienda no asistir a reuniones con poco o mediano grupo de gente, en lugares cerrados, sin usar cubrebocas.

Lo anterior ha sido mencionado en forma reiterada por el Dr. Fauci y va en contra de lo que desde hace más de un año pregonan, en forma burlesca y despectiva, el presidente de México, López Obrador y su mediocre asesor en infectología, Dr. Gatell, quienes han reiterado en forma muy peculiar y en ocasiones con bromas de mal gusto y poco creíbles, que “los cubrebocas no deben utilizarse después de ser vacunada una persona”. Lo curioso es que ambos políticos ya han padecido el contagio del COVID-19 y aun ahora ambos funcionarios siguen desempeñando su vida pública sin usar para nada un cubrebocas.

“Todavía estamos aprendiendo, menciona el Dr. Fauci, cómo las vacunas afectarán la propagación del COVID-19. Una vez que se haya vacunado por completo a una población contra el COVID-19, deben seguirse usando los cubrebocas hasta que aprendamos más… Todo lo que nos falta por aprender.”