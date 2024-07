Cuento de Palacio: se buscan jueces

Suena el teléfono en el despacho de AE:

-¿Cuando puedas vienes?

-Voy para allá, Presidente.

Menos de un minuto después AE toca en la puerta de madera.

-Adelante.

-Qué se ofrece.

-Busca a AM. Y también a ALB. Reúnanse lo más pronto posible. Necesito que armen una lista. Necesitamos unos 2 mil nombres. Todos menores de cuarenta años, de preferencia. Abogadas y abogados, paritario. Repito: abogados, es decir, titulados. La lista tiene que ser por regiones. No me vayan a traer mil 300 sólo de la capital y el Edomex. Ustedes sabrán si 60 por estado, o seis por cada distrito electoral. Ándale, no suena mal. De una vez pide ocho por cada uno de los distritos federales, así tendremos 2 mil 400 y de ahí depuramos. Pero yo qué sé. Ustedes véanlo. Sabes una cosa. También suma al equipo a LMA. No vayas a meter a nadie más, por favor. A nadie. Nada de que está en el partido y ha recorrido el territorio, nada de que los del Verde se enteraron, nada de que siempre hemos cargado con el PT, nada de que los gobernadores... ¿Me entiendes?

-Sí. ¿Alguna otra característica?

-Bueno, tienen que ser garantía. Alguien de confianza de nosotros tiene qué responder por cada una de esas personas. Avalarlos. Entre ustedes vean cómo se van a hacer llegar la información. A ver cómo le hacen para irlos detectando sin que se sepa que ya salimos a reclutar. Porque si le decimos a los gobernadores olvídate, nos van a meter cada cachirul, gente que será de ellos, o ve tú a saber de quién.

-¿Y si los filtramos por las redes?

-Igual y AMZ sabe algo. Claro que si alguien se entera que él fue parte de los filtros... No, déjame pensarlo. Quizá al revés, ya que tengamos la primera base ahí sí pasamos el listado a la báscula de AMZ. Ojo. Esto es lo más importante que vamos a hacer desde la fundación de Morena. De hecho, siento que ya vamos tarde. Yo no quiero que la elección de jueces se retrase tanto. Pero, sobre todo, tenemos que tener ya los aspirantes. Detectar, filtrar y validar a cada candidata y candidato a juez. No podemos fallar en ningún caso. Ninguno. No quiero ni una Lily Téllez, ¿me entiendes?

-Por supuesto.

-Estos no se pueden voltear… tampoco quiero ningún González Alcántara. Ni una Ríos Farjat. Nada de que il pidir jidiciil is indipindinti, lis jizgidiris sin iitínimis. Nada, nada. Gente que estemos 100% seguros que van a poner la causa del pueblo por encima de las leyes que nos dejaron los otros gobiernos. Qué lástima que ya no puedo cambiar todas las leyes, para que no nos salga un sabiondo con que “yo interpreto la Constitución”, sí Chucha.

-¿Y si involucramos a AZ?

-Ese no sabe nada del territorio, de gente en el territorio. No sale de la radio y el periódico. No no. Pueblo. Gente del pueblo. La sacamos de cada comunidad. De todas las regiones. Así tendrán todas las de ganar. La gente los conoce, la campaña sólo es un extra.

-¿Y a RM? O a ¿AAL?

-Noooo. No, no. Luego van a decir que fue su idea. Noooo, olvídate.

-¿Y a CSP?

-Hmmm. No. Si se llega a enterar ya le explico yo. Ándale. Me vas avisando. Y ahora vete, que no te vea JR porque luego quiere estar en todo. ¿Ok?

-No se preocupe, sigue tratando de colarse al gabinete, así que no anda por aquí.

-Bueno, como les digo en la mañanera, adiós adiós*.

La coincidencia de alguna abreviatura con un personaje real es cosa de cada lectora y lector.