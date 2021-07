Un multihomicidio, empresas fantasmas y el PAN

Porque al buen periodismo no lo distraen y menos lo detienen las diatribas mañaneras, hay que leer las entregas que ha venido haciendo Animal Político. Me refiero en esta ocasión a los reportajes sobre el asesinato hace un año de Isaac Gamboa Lozano y su familia. A partir de ese multihomicidio, Pájaro Político ha revelado la existencia de una maraña de empresas fantasma con negocios multimillonarios en el peñismo y el lopezobradorismo. El tema provoca algunas interrogantes sobre nuestra política más allá incluso del gobierno federal.

El asesinato de Gamboa Lozano sacudió a la opinión pública hace un año. En una casa de fin de semana de Temixco, Morelos, él, su madre, su hermana y dos hermanos fueron ultimados por un grupo de sicarios que los mató ante la mirada de otros familiares y trabajadores. Eso fue en mayo de 2020. El escándalo, como con tantas otras masacres de nuestro país, duró apenas unos días, incluso a pesar de que de inmediato se supo que Gamboa Lozano había sido un cercano colaborador de Luis Videgaray, y de los otros secretarios de Hacienda en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Los reporteros Manu Ureste, Zedryk Raziel y Arturo Ángel investigaron el multihomicidio y han presentado esta semana tres reportajes donde se revela que Gamboa Lozano y su esposa (hoy detenida como autora intelectual del crimen) son el eje de tres empresas fantasma que una vez que se extiende, se relaciona con una red que obtuvo contratos gubernamentales por 5 mil 800 millones de pesos y que tiene depósitos en el extranjero. Y tales asignaciones no sólo ocurrieron en tiempos en que el excolaborador de Videgaray fue importante funcionario del peñismo, sino que también corresponden a la Guardia Nacional, y al Partido Acción Nacional en su comité central y en los de la Ciudad de México y de Chihuahua. https://www.animalpolitico.com/2021/06/funcionario-hacienda-epn-vinculado-red-lavo-dinero/

Además, a Gamboa Lozano se le involucra con la Operación Safiro, entramado de desvíos de presupuesto público para ser utilizado en campañas del PRI en el año 2016, tema ampliamente investigado por periodistas y no suficientemente por autoridades.

Los reportajes no tienen desperdicio. Si alguna autoridad quisiera reducir el multiasesinato, ejecutado con saña y eficacia de homicidas profesionales, a un asunto pasional –la viuda es señalada como principal sospechosa junto a su presunto amante, un marino– quedarán en la mesa, sin embargo, los hallazgos de los periodistas de Animal.

Resumo los mismos de manera sucinta: el desmesurado aumento del patrimonio de Gamboa Lozano y su esposa, que no corresponde con sus ingresos en el gobierno; las millonarias operaciones de las tres empresas a las que el matrimonio está ligado directamente, y los nexos de éstas con otras compañías que entre todas tienen un historial de contratos por cantidades dignas de aparecer en La Estafa Maestra. Eso sin mencionar que Gamboa Lozano sabía demasiado de la Operación Safiro, que tiene la posibilidad de hundir a encumbrados exfuncionarios priistas.

Tras la lectura de las entregas de Animal me quedo con tres preguntas obvias: ¿quién o quiénes promueven frente a gobiernos y al PAN a esas empresas fantasmas, que han ganado contratos incluso cuando Gamboa Lozano ya había sido asesinado? ¿La muerte de éste tiene algo que ver en esos negocios gubernamentales? Y, última pero no menos importante, por qué el PAN de Marko Cortés y Jorge Romero, que se presentan como la reencarnación de la política limpia –no se rían– se negaron a aclararle a los periodistas por qué contrataron a esas empresas. ¿Qué será lo que estos panistas no pueden revelar de esos negocios?