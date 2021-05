Gatell, el periodismo y la rendición de cuentas

Andrea Vega de Animal Político fue el miércoles a la conferencia de prensa diaria del gobierno federal sobre la pandemia. En el turno de preguntas, la reportera cuestionó al subsecretario Hugo López-Gatell sobre personas mayores de 60 años que por estar postradas no han recibido vacuna. Como respuesta, el funcionario soltó una de sus típicas parrafadas. El diálogo que enseguida ocurrió fue muy revelador. Aquí la transcripción oficial:

Interlocutora: En el caso de entidades como el Estado de México y Jalisco, la vacunación a personas postradas no ha iniciado. ¿Por qué ha pasado esto?

Hugo López-Gatell Ramírez: No hay ninguna razón por la que personas postradas sean distinguidas de manera específica para que venga después su vacunación (…) se ha incluido a las personas con problemas de movilidad.

-No, pero en el Estado de México y Jalisco no; de hecho, lo preguntamos a las entidades, le hemos estado preguntando desde la semana pasada y no.

-Tráiganos información, Andrea, es vital. Lo que hemos dicho siempre, rumores no sirven.

-No, no son rumores.

-Tráiganos evidencia y ayúdennos.

-No son rumores, las secretarías nos han confirmado que no ha empezado.

-¿Las secretarías de?

-De Salud.

-¿De las entidades federativas?

-Nos dijeron en el Estado de México que es porque depende de la Federación.

-Tráiganos evidencia, por favor, muy importante, ayude a ayudar, ayude a ayudar, tráiganos evidencia: dónde, cuándo, en qué municipios.

-¿Qué tipo de evidencia quiere? Le estoy comentando que la Secretaría de Salud…

-Yo se lo agradezco, por eso, pero lo que le digo es…

-La Secretaría de Salud fue la que nos dijo que están esperando indicaciones de la Federación en el Estado de México.

-Insisto, ayúdenos a ayudar. Su medio tiene esta costumbre de presentar algo como cierto sin presentar evidencia. Ayúdenos a ayudar.

-¿Qué evidencia sería?, ¿le traigo al subsecretario de Salud?

-¿A quién entrevistó?

-Le preguntamos a la Secretaría de Salud del Estado de México.

-Andrea Vega, de Animal Político, insisto, ayúdennos a ayudar, tráiganos evidencia. ¿Quién se lo dijo? ¿Dónde está la prueba de que no se ha vacunado a personas en estado de postración?, cuando tenemos perfectamente documentada la operación de campo de que se ha vacunado a personas postradas…

El subsecretario de Salud del gobierno de “los otros datos” está un poco confundido o se quiere pasar de vivo.

La función del periodismo es recolectar información, tarea que incluye verificar con otras fuentes antes de publicar. Andrea encontró que hay personas postradas que no han recibido vacuna al menos en Jalisco y Edomex. Consultó entonces a los gobiernos de esos estados, y éstos le dijeron que dependían para ello de la Federación. A fin de corroborar esas versiones oficiales y, sobre todo, para buscar más información de por qué hay adultos mayores sin inmunizar, la reportera fue a… una rueda de prensa sobre Covid-19.

El proceder de la periodista es irreprochable. El del funcionario zozobra entre la soberbia, el paternalismo y la difamación.

Soberbia porque en vez de interesarse por la pregunta de inmediato la tachó de estar basada en “rumores”; paternalismo porque Gatell cree que está llamado a “ayudar” antes que a definir, ejecutar y vigilar políticas públicas sobre salud sujetas a rendición de cuentas; y difamación porque acusó, sin prueba alguna, que el medio de Andrea acostumbra “presentar algo como cierto sin presentar evidencia”.

La labor de la prensa no es “ayudar a ayudar”. Es evidenciar fallas. Funcionarios públicos de probada vocación de servicio aprovecharían tales señalamientos para corregir errores. Pero Gatell, en cambio, pretende evadir su responsabilidad dando supuestas clases de periodismo. Ahora, ya que parece andar en el ánimo de dar lecciones, ojalá pronto nos diga qué aprendió luego de tantos errores en esta pandemia. ¿O esos también son rumores?