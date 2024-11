Caída libre

Con el 54% de la votación, Morena ha tomado posesión de los tres poderes de la Unión. En próximos días desaparecerá a los órganos autónomos y sus funciones, ya disminuidas, se añadirán a los textos legales para su vigencia, con límites y sin obligatoriedad para los servidores públicos. Entramos de lleno a un nuevo ciclo en la historia del país. Podrá haber divergencias en Morena, pero no habrá rompimientos. Claudia Sheinbaum seguirá los pasos de AMLO y no hay duda alguna. Su gobierno ahondará en políticas que no habían podido avanzar, para tomar el control político total del país.

Una pequeña muestra es la decisión de ratificar a Rosario Piedra en la CNDH, tras su pésimo papel de manos caídas, y sin considerar las protestas. Y así seguirán con la selección de jueces, magistrados y ministros, con lealtad, aunque sin conocimientos. Desde la elección se presentan problemas que el INE debe superar, sin tener claro cómo lograrlo. El impacto de esta medida es de consecuencias internacionales.

No importa como lo justifiquen, ningún país del mundo puede confiar en la certeza jurídica, con la nueva composición del Poder Judicial. Al acabar con los órganos autónomos, también crea un vacío para adoptar medidas técnicas sin sesgos políticos. Y para completar el cuadro, Trump amenaza con temas de migración, de renegociar el T-MEC, lo que implicará cambios profundos, no necesariamente benéficos para nuestro país. Canadá ya no es nuestro aliado en las negociaciones. Estaremos solos en ese frente.

Pero antes de ello, vamos a vivir muchos otros capítulos. El déficit de Pemex con su deuda multimillonaria, que es en realidad una quiebra, el problema del suministro suficiente de energía eléctrica. El ajuste del déficit público para evitar una caída de la calificación riesgo país. El aumento del pago de la deuda pública por la caída del peso, que se prolongará. Una mayor destrucción de las instituciones, que no podrán cumplir sus funciones sin recursos suficientes.

Tienen el control total, pero no pueden con la realidad que está por estallarnos en la cara. La CIDH aceptó estudiar el caso México y pronunciarse al respecto. Seguramente fallará a favor de nuestros derechos humanos violentados por los cambios constitucionales. Sin embargo; es poco probable que el gobierno rectifique. No hará caso de la opinión de la Comisión. Sin embargo; su veredicto nos atraerá mayor desprestigio internacional y nos seguirá aislando del resto de los países, muchos socios e inversionistas en México.

Difícilmente crecerá la inversión extranjera directa. Por el momento la anunciada es para ampliaciones de empresas ya instaladas en México. Solo 3% fue lo que ingresó al país como nuevas inversiones. Esperamos que Banxico pueda controlar la inflación en 5 o 4%, para poder crear condiciones de estabilidad. Veremos su programa para 2025.

Todos estamos esperando que el Secretario de Hacienda presente los Criterios de Política Económica 2025, para poder tener los referentes macroeconómicos que rigen las decisiones de inversionistas. Ver cómo se ajusta el PEF a un menor déficit. En cuánto crecerá el pago de la deuda pública por el valor del peso. A qué se dedicarán los recursos, si seguiremos arrojándolos a PEMEX, en un intento desesperado por un rescate que no se logra instrumentar. Si se continuarán las megaobras y cuánto costará subsidiarlas. Si habrá recursos para los nuevos programas sociales de Sheinbaum.

Toda acción tiene una reacción. El gobierno mexicano fue advertido de las consecuencias de sus políticas de centralización política y falta de independencia y autonomía en el Poder Judicial. No solo no se hizo caso, se profundizó en la llamada “supremacía constitucional” que viola nuestros derechos humanos como el acceso a la justicia.

Ya suman 32 los periodistas que han dejado de trabajar en medios de comunicación por sus visiones críticas. Ya se recibió la nueva ley orgánica de la Administración Pública Federal, donde se fortalece el control de la SHCP, para que pueda cumplir metas. La Secretaría de la Función Pública traspasa a la SHCP atribuciones en términos de servidores públicos en cargos de unidades de administración y finanzas de toda jerarquía. Se crea la Secretaría de la Mujer. Se dan nuevas denominaciones como Secretaría del Bienestar; Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; se crea la Agencia Digital y Telecomunicaciones. Se refuerzan funciones de la SEGOB, en temas de paz, de comunicación política. A la SRE se le responsabiliza del tema migratorio y la promoción de México. Se fortalecen atribuciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como investigación y persecución de delitos, así como operaciones especiales, y estrategias de inteligencia.

De tal forma que el gobierno abarca sus temas el gasto público y su control con la SHCP, el tema de seguridad con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, refuerza el control político con la SEGOB y fortalece a la SRE para la representación de México en todos los foros. Hay otras adiciones, como ampliar funciones de las fuerzas armadas, para dar marco legal a todo lo que ya ejecutan. El PEF seguramente se orientará a estos cambios. En los próximos días, tras la aprobación de la Ley Orgánica de la APF, tendremos las noticias sobre lo que el gobierno planea en 2025.

Hay cambios de forma para enfrentar problemas, lo cual es necesario para atender los problemas económicos, de seguridad y de presencia internacional. Pero aun así, seguimos en riesgo de una caída libre del país ante la desconfianza internacional. Poco a poco pero el proceso avanza. Y cada día vemos más disminuido el mando del país.