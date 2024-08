Celebraciones y contrastes

Dos son los temas de la semana. La indescriptible inauguración de los Juegos Olímpicos de París, cuyo escenario fue esa bella ciudad y que difícilmente será un espectáculo superado en los próximos años.

La reivindicación de la libertad, de la pluralidad, de la diversidad, de la solidaridad, de la igualdad, la visibilidad de las mujeres en la historia de Francia, el encuentro de lo diferente, el pebetero aéreo, el compartir la antorcha olímpica, sus edificios, monumentos, puentes, escenarios. Nada antes visto. Y es que París es París. La Torre Eiffel lució en todo su esplendor. Los asistentes entusiasmados. Recuerdos imborrables. Y ya dos medallas en la bolsa para México, bronce en tiro con arco por equipos femenil y plata en judo femenil

Imposible describir el resplandor, la multiplicidad de bailes y música, de acrobacias, el desfile de los barcos con las naciones participantes, la aparición de Celine Dion, de Madonna, de Rafael Nadal, de Harris, de Nadia Komanechi, de Zidane, de miles de campeones olímpicos de todas las épocas. Un recuento de hazañas, amor y compañerismo. Cómo inundó el alma de felicidad y de recobrar la valía de una humanidad deseosa de vivir en paz. No hubo un detalle sin razón, sin mérito, sin mensaje, que nos envolvió a todos en una algarabía de esperanza.

Más allá de los resultados, las marcas, los campeones y las medallas, Francia se erige de nuevo por la historia de la humanidad, con sus filósofos, científicos, escritores, estadistas, pensadores, sus luchas y la construcción de un nuevo Estado Moderno, hoy en crisis, pero con esperanza. Una democracia igualitaria en derechos y deberes, sin discriminación y con justicia. Así que veremos a los atletas, actores de esta justa, con admiración y respeto, reconociendo su vida dedicada al deporte, pero con un nuevo enfoque de competencia leal.

Veremos surgir nuevos héroes deportivos, nuevas marcas, y desde luego algunos errores como el triatlón, pues el Sena es caprichoso y el clima más. La polémica fue fuerte y finalmente no se logró la competencia como se había previsto. Es interesante señalar que pese al fastuoso acto de inauguración, Francia no invirtió en estadios o instalaciones costosas para la competición. Asunto también novedoso, no necesariamente exitoso.

El segundo tema es que el mundo sigue en guerra. Ucrania se ha convertido en una heroica nación. Las masacres en Medio Oriente no tienen significado que se pueda explicar.

Y nosotros viendo lo que sucede en Venezuela, con un fraude electoral que seguramente AMLO apoyará. Los venezolanos han alzado la voz. Costará vidas. La comunidad internacional le da la espalda a Maduro y exige pruebas de su triunfo, de contar boletas, pero el dictador se aferra al poder. Ya rompió relaciones con siete países que lo cuestionan. Ya hay muertos y varios heridos. Han cerrado aeropuertos y cancelado comunicaciones. Atrapados los venezolanos, viviendo una pesadilla por un caudillo a quien el pueblo no le importa. Traiciona democracia, libertades, igualdad, y con el apoyo militar se empodera frente a los indefensos. Es una tragedia. Y muchos mexicanos temen a ese escenario.

Ya AMLO anunció un poder autoritario, sin equilibrios, sin poderes autónomos, sin organismos autónomos, sin juicio de amparo, sin defensa legal, sin certeza jurídica, sin libertad de prensa, de expresión o manifestación. Sin justicia, ni jueces. Elegirlos no es viable, son profesionales, no políticos. Y votar políticos no ha desterrado la corrupción. Bandera de AMLO con la cual juega en varios campos, según convenga.

Su odio es su sino. No conoce el humanismo que pregona. Hoy el arresto de “El Mayo Zambada” y de Joaquín Guzmán López, en Texas, dejó mudo al gobierno mexicano. Se hizo evidente la falta de colaboración entre nuestros gobiernos, y se espera mucha información sobre la operación de los cárteles en México. Muchos de los que reparten abrazos estarán nerviosos.

Quien no lo apoya es una amenaza. Quiere destruir todo. En el turno está el PRI, tras acabar con el PRD. Lo va a deshacer. Desde dentro y con alianzas, algunos con buena fe, otros con ambición. Al PAN lo dejará porque requiere una derecha a la cual culpar. Acotada, pero presente para justificar sus atrocidades. Con Movimiento Ciudadano ya hay entendimiento. INE y TEPJF ya no tendrán sus funciones, ni autonomía para conducir las elecciones. Entramos a una nueva etapa de la historia de México.

Muchos optarán por dejar México. Otros no podrán hacerlo y quedaran con los engaños, pues el dinero no alcanzará para dar beneficios que la población requiere. Nos deja una enorme deuda. Nos deja sin dinero, se acabó todos los fondos y los fideicomisos, nos deja con obras incompletas e inservibles. Nos deja con un Pemex quebrado y una CFE que pierde dinero cuando podría ser rentable.

La inversión extranjera, sin agua, infraestructura, electricidad y certeza jurídica irá a buscar otras opciones y se nos pasará el nearshoring como oportunidad histórica. Surgirán protestas con socios comerciales por el cambio de reglas vigentes en los tratados comerciales. Por un tiempo habrá aún salarios recuperados y beneficios sociales, pero sin empleo e inversión, se agotarán poco a poco los beneficios, seguirá la inflación y los sueños irán cayendo con el paso del tiempo, para solo quedar una realidad descarnada.

Cierto que Sheinbaum tiene la oportunidad de hacer cambios para evitar el desastre, y lo sabe. El problema es el mando de una fuerza que ni es partido, ni es pueblo. Dividido, con alianzas costosas, con personalidades confrontadas, con la sombra del caudillo. Tarea difícil de emprender sin rupturas. E imposible continuar con unidad, pues ésta es ficticia. Pronto sabremos cuál es el verdadero compromiso de la primera mujer presidenta de México. Hasta entonces, muchos guardan esperanza.